Audi розглядає розширення лінійки універсалів на ринку США

Наразі конкуренти Audi вже пропонують власні рішення у цьому класі: BMW вивела на американський ринок M5 Touring, а Mercedes-Benz пропонує моделі E450 All-Terrain та E53 Hybrid. Хоча Volvo тимчасово залишила цей сегмент, шведська марка розглядає можливість повернення із середньорозмірним універсалом до 2028 року. Водночас Audi планує привезти до США новий A6 Allroad, проте це може стати лише першим кроком розширення гами.

Audi A6 Avant

Можливі претенденти та позиція Audi

У коментарі виданню Road & Track старший віцепрезидент з управління продуктами Audi of America Філіп Брабек зазначив, що компанія прагне виходити за межі стандартного портфоліо із кількох кросоверів та седанів, пропонуючи цікаві рішення для автомобільних ентузіастів.

За його словами, після успіху RS6 Avant бренд продовжує вивчати, які саме європейські універсали мають економічний сенс для ринку США. У лінійці Audi представлені моделі A5 Avant, S5 Avant, RS5 Avant, а також повністю електричний A6 Avant e-tron. Логічними кандидатами для США вважаються версії S5 або RS5 Avant, які могли б зайняти нішу перед флагманським RS6 Avant, зважаючи на те, що раніше компанія вже продавала на американському ринку модель A4 Avant.

Audi A5 Avant

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