Электромобили в Украине потеряли рынок, но электрификация продолжилась

По данным Института исследований авторынка, В июле 2026 года в Украине состоялось 105 692 соглашения и первые регистрации легковых автомобилей. Это на 4,1% больше, чем в июне, но на 2,8% меньше, чем годом ранее. Бензин остался главным типом питания с долей 44,97%, в то время как электромобили и гибриды вместе заняли уже 14,16% рынка.

Электрификация продолжается, но теперь ее тянут гибриды

По сравнению с июлем прошлого года совокупная доля электромобилей и гибридов выросла на 0,93 процента.

Но внутри этой группы произошло важное изменение. Доля гибридов увеличилась на 1,94 процентных пункта, тогда как доля чистых электромобилей сократилась на 1,01 пункта.

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То есть электрифицированных машин в целом становится больше, но главным источником роста теперь не BEV.

Авто24 еще в начале 2026 года писал, что после возврата НДС топливная структура рынка резко изменилась. Тогда бензин и дизель отыграли часть утраченных позиций, а гибриды оказались наиболее стабильной электрифицированной альтернативой.

На вторичке бензин, дизель и газ пока вне конкуренции

Самым консервативным остается внутренний рынок, где в июле перепродали 77 059 легковушек.

Бензиновые автомобили заняли 42,82% сегмента, дизельные – 27,40%, а машины с ГБО – еще 20,31%. На чистые электромобили пришлось 6,53%, на гибриды всего 2,62%.

Однако именно здесь электрифицированные машины демонстрируют очень быстрый годовой прирост. Итого BEV и гибриды уже занимают 9,15% внутренней вторички против 6% год назад.

Авто24 недавно анализировал июльский вторичный рынок, где электромобили и гибриды вместе обеспечили более 7000 перепродаж. Их количество за год выросло почти на половину.

В подержанном импорте электромобили все еще сильны

Совершенно иная картина среди автомобилей, которые привозят из-за границы.

В июле украинцы впервые зарегистрировали 23 137 подержанных импортных легковушек. Бензин здесь занял 53,67%, дизель – 18,94%, электромобили – 14,53%, а гибриды – 10,09%.

Таким образом, почти каждый четвертый свежепригнанный автомобиль был электрифицирован.

Доля BEV в этом сегменте остается значительно больше, чем на внутренней вторичке, хотя год назад она была еще выше.

Авто24 писал о рекордном импорте подержанных автомобилей в июле. Именно электромобили показали наибольшее месячное обновление, но до прошлогодних объемов сегмента все еще далеко.

Среди новых машин гибриды уже почти догнали бензин

Самое интересное изменение произошло на рынке новых автомобилей.

В июле зарегистрировали 5496 новых легковушек. Бензиновые машины получили 38,48% этого рынка, а гибриды уже 32,84%.

Дизель опустился до 20,85%, а электромобили заняли всего 7,66%.

Таким образом, в июле гибриды уже уверенно опережали дизель и уступали только бензину.

Еще год назад картина была другой. BEV занимали 24,81% рынка новых машин, а гибриды – 21,35%. Теперь электромобили потеряли более двух третей своей прошлогодней доли, в то время как гибриды, напротив, резко выросли.

Авто24 еще по итогам мая фиксировал укрепление бензиновых и гибридных моделей после смены налогов на электромобили. Уже тогда было видно, что покупатели новых машин чаще выбирают компромисс между классическим ДВС и чистым электроприводом.

Почему гибриды оказались в выигрышной позиции

С 1 января 2026 года электромобили снова облагаются НДС в общем порядке. Это сделало импорт новых и подержанных BEV более дорогим и изменило соотношение цен между разными типами силовых установок.

При этом сами регистрационные данные не позволяют утверждать, что каждое изменение части непосредственно вызвано именно налогами. На выбор влияют цены на топливо, доступность моделей, кредитование, курсы валют и структура предложения.

Но направление хорошо видно. Еще в 2025 году электромобили и гибриды вместе занимали более половины рынка новых авто, причем BEV были самой электрифицированной группой. Авто24 анализировал этот тренд по итогам 2025 года.

В 2026 году баланс сместился в пользу гибридов.

Toyota остается главной силой среди гибридов

Модельный рейтинг хорошо объясняет, откуда берется высокая доля гибридов.

В июле больше всего сделок среди таких автомобилей пришлось на Toyota RAV4 - 685. Далее следовали Toyota Camry из 307, Ford Fusion из 232, Toyota Yaris Cross из 206 и Toyota Prius из 200.

То есть три из пяти самых популярных гибридов принадлежат Toyota.

Это не новенькая тенденция. Авто24 раньше анализировал долю гибридов на украинском рынке и уже тогда Toyota являлась ключевым брендом этого сегмента.

Tesla и Leaf остаются ядром электрического сегмента

Посреди незапятнанных электромобилей структура существенно различается.

Больше всего операций в июле получила Tesla Model 3 – 1038. Nissan Leaf занял второе место с 995, а Tesla Model Y набрала 983.

Далее с большим отрывом следовали Renault Zoe с 325 операциями и Tesla Model S из 322.

При этом большинство этих машин продаются уже не новыми. Авто24 писал о июльском рынке электромобилей, где более половины всех операций уже обеспечивали автомобили, ранее ввезенные в Украину и теперь перепродающиеся внутри страны.

LPG держится благодаря старой вторичке

Еще одна особенность украинского рынка – большая доля автомобилей с газобаллонным оборудованием.

На внутренней вторичке LPG занимает более 20%, хотя посреди новейших машин эта толика фактически отсутствует.

Лидером здесь остается Daewoo Lanos с 1440 операциями. Далее следуют Skoda Octavia, Chevrolet Aveo и ZAZ Vida, Volkswagen Passat и Toyota Camry.

Это показывает, что большая часть LPG является следствием структуры старого автопарка, а не современных тенденций в производстве новых автомобилей.

Украинский рынок электрифицируется уже иначе

Еще в прошлом году основным символом электрификации украинского авторынка был электромобиль. В сентябре 2025 года BEV даже впервые опередили бензиновые автомобили среди новых машин.

В 2026 году ситуация поменялась. Электромобили продолжают активно перепродаваться внутри страны и постепенно возобновляют импорт, но среди новых машин их роль стала значительно меньше.

Гибриды, напротив, укрепились почти во всех сегментах и теперь фактически компенсируют падение BEV.

Поэтому говорить об отказе украинцев от электрификации было бы неправильно. Скорее меняется ее форма: вместо быстрого перехода к электромобилям рынок в 2026 году все активнее выбирает промежуточный вариант - автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и электромотором.