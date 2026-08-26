Електромобілі в Україні втратили ринок, але електрифікація продовжується

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні 2026 року в Україні відбулося 105 692 угоди та перші реєстрації легкових автомобілів. Це на 4,1% більше, ніж у червні, але на 2,8% менше, ніж рік тому. Бензин залишився головним типом живлення з часткою 44,97%, тоді як електромобілі та гібриди разом зайняли вже 14,16% ринку.

Електрифікація продовжується, але тепер її тягнуть гібриди

Порівняно з липнем минулого року сукупна частка електромобілів та гібридів зросла на 0,93 відсоткового пункта.

Але всередині цієї групи відбулася важлива зміна. Частка гібридів збільшилася на 1,94 відсоткового пункта, тоді як частка чистих електромобілів скоротилася на 1,01 пункта.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тобто електрифікованих машин загалом стає більше, але головним джерелом зростання тепер є не BEV.

Авто24 ще на початку 2026 року писав, що після повернення ПДВ паливна структура ринку різко змінилася. Тоді бензин і дизель відіграли частину втрачених позицій, а гібриди виявилися найстабільнішою електрифікованою альтернативою.

На вторинці бензин, дизель і газ поки поза конкуренцією

Найконсервативнішим залишається внутрішній ринок, де у липні перепродали 77 059 легковиків.

Бензинові автомобілі зайняли 42,82% сегмента, дизельні 27,40%, а машини з ГБО ще 20,31%. На чисті електромобілі припало 6,53%, на гібриди лише 2,62%.

Проте саме тут електрифіковані машини демонструють дуже швидкий річний приріст. Разом BEV та гібриди вже займають 9,15% внутрішньої вторинки проти 6% рік тому.

Авто24 нещодавно аналізував липневий вторинний ринок, де електромобілі та гібриди разом забезпечили понад 7000 перепродажів. Їхня кількість за рік зросла майже на половину.

У вживаному імпорті електромобілі все ще сильні

Зовсім інша картина серед автомобілів, які привозять з-за кордону.

У липні українці вперше зареєстрували 23 137 вживаних імпортних легковиків. Бензин тут зайняв 53,67%, дизель 18,94%, електромобілі 14,53%, а гібриди 10,09%.

Таким чином, майже кожен четвертий свіжопригнаний автомобіль був електрифікованим.

Частка BEV у цьому сегменті залишається значно більшою, ніж на внутрішній вторинці, хоча рік тому вона була ще вищою.

Авто24 писав про рекордний імпорт вживаних автомобілів у липні. Саме електромобілі показали найбільше місячне відновлення, але до торішніх обсягів сегменту все ще далеко.

Серед нових машин гібриди вже майже наздогнали бензин

Найцікавіша зміна відбулася на ринку нових автомобілів.

У липні зареєстрували 5496 нових легковиків. Бензинові машини отримали 38,48% цього ринку, а гібриди вже 32,84%.

Дизель опустився до 20,85%, а електромобілі зайняли лише 7,66%.

Таким чином, у липні гібриди вже впевнено випереджали дизель і поступалися лише бензину.

Ще рік тому картина була іншою. BEV займали 24,81% ринку нових машин, а гібриди 21,35%. Тепер електромобілі втратили понад дві третини своєї торішньої частки, тоді як гібриди, навпаки, різко виросли.

Авто24 ще за підсумками травня фіксував зміцнення бензинових та гібридних моделей після зміни податків на електромобілі. Уже тоді було видно, що покупці нових машин дедалі частіше обирають компроміс між класичним ДВЗ та чистим електроприводом.

Чому гібриди виявилися у виграшній позиції

Із 1 січня 2026 року електромобілі знову оподатковуються ПДВ у загальному порядку. Це зробило імпорт нових та вживаних BEV дорожчим і змінило співвідношення цін між різними типами силових установок.

При цьому самі реєстраційні дані не дозволяють стверджувати, що кожна зміна частки безпосередньо викликана саме податками. На вибір впливають ціни на пальне, доступність моделей, кредитування, курс валют та структура пропозиції.

Але напрямок добре видно. Ще у 2025 році електромобілі та гібриди разом займали понад половину ринку нових авто, причому BEV були найбільшою електрифікованою групою. Авто24 аналізував цей тренд за підсумками 2025 року.

У 2026 році баланс змістився на користь гібридів.

Toyota залишається головною силою серед гібридів

Модельний рейтинг добре пояснює, звідки береться висока частка гібридів.

У липні найбільше операцій серед таких автомобілів припало на Toyota RAV4 - 685. Далі йшли Toyota Camry з 307, Ford Fusion з 232, Toyota Yaris Cross з 206 та Toyota Prius з 200.

Тобто три з п'яти найпопулярніших гібридів належать Toyota.

Це не нова тенденція. Авто24 раніше аналізував частку гібридів на українському ринку і вже тоді Toyota була ключовим брендом цього сегмента.

Tesla і Leaf залишаються ядром електричного сегмента

Серед чистих електромобілів структура значно відрізняється.

Найбільше операцій у липні отримала Tesla Model 3 - 1038. Nissan Leaf посів друге місце з 995, а Tesla Model Y набрала 983.

Далі з великим відривом йшли Renault Zoe з 325 операціями та Tesla Model S з 322.

При цьому більшість цих машин продаються вже не новими. Авто24 писав про липневий ринок електромобілів, де понад половину всіх операцій уже забезпечували автомобілі, які раніше були ввезені в Україну і тепер перепродаються всередині країни.

LPG тримається завдяки старій вторинці

Ще одна особливість українського ринку - велика частка автомобілів із газобалонним обладнанням.

На внутрішній вторинці LPG займає понад 20%, хоча серед нових машин ця частка практично відсутня.

Лідером тут залишається Daewoo Lanos з 1440 операціями. Далі йдуть Skoda Octavia, Chevrolet Aveo та ZAZ Vida, Volkswagen Passat і Toyota Camry.

Це показує, що велика частка LPG є наслідком структури старого автопарку, а не сучасних тенденцій у виробництві нових автомобілів.

Український ринок електрифікується вже інакше

Ще торік основним символом електрифікації українського авторинку був електромобіль. У вересні 2025 року BEV навіть вперше випередили бензинові автомобілі серед нових машин.

У 2026 році ситуація змінилася. Електромобілі продовжують активно перепродаватися всередині країни і поступово відновлюють імпорт, але серед нових машин їхня роль стала значно меншою.

Гібриди, навпаки, зміцнилися майже у всіх сегментах і тепер фактично компенсують падіння BEV.

Тому говорити про відмову українців від електрифікації було б неправильно. Скоріше змінюється її форма: замість швидкого переходу безпосередньо до електромобілів ринок у 2026 році дедалі активніше обирає проміжний варіант - автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння та електромотором.