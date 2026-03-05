Какие модели входят в линейку Škoda RS и чем они отличаются

Полностью электрические Škoda Enyaq RS и Škoda Enyaq Coupé RS перенесли спортивную ДНК бренда в мир электромобильности. Два электромотора (по одному на каждой оси), обеспечивают системную мощность на уровне 250 кВт (340 л.с.) и полный привод без механического соединения между осями. Специалисты компании Škoda утверждают, что в результате машины предлагают мгновенную реакцию на нажатие педали и уверенное ускорение.

Запас хода превышает 550 км на одном заряде, что делает эти модели не только динамичными, но и практичными для ежедневного использования. Enyaq RS предлагает багажник объемом 585 литров, тогда как версия Coupé привлекает элегантным силуэтом без потери комфорта задних пассажиров. В интерьере акцент сделан на экологических материалах, спортивных сиденьях и фирменных RS-элементах отделки, отмечает Auto24.

Стильный хищник: Elroq RS

Новейшим дополнением к семье стал Škoda Elroq RS - компактный электрический кроссовер с той же системной мощностью 250 кВт (340 л.с.) и полным приводом. Elroq RS развивает дизайнерский язык Modern Solid и выглядит по-настоящему агрессивно, особенно в специальных версиях с матовым покрытием кузова.

По данным чешского автопроизводителя, запас хода составляет до 556 км, а быстрая зарядка мощностью до 185 кВт позволяет пополнить заряд с 10% до 80% примерно за 26 минут. Модель сочетает спортивные настройки шасси с повседневной практичностью и современными технологиями.

Традиция скорости: Octavia RS

Именно с Škoda Octavia RS началась история серийных RS в новейшую эпоху. Сегодня модель находится в четвертом поколении и остается одним из самых известных спортивных семейных автомобилей. Бензиновый двигатель 2.0 TSI серии EA888 развивает 195 кВт (265 л.с.) и работает в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

Дифференциал повышенного трения и спортивная подвеска обеспечивают азартное управление как в городе, так и на извилистых дорогах. Покупатели могут выбрать кузов лифтбек или универсал Combi с багажником объемом 640 литров - один из самых практичных вариантов в классе спортивных авто.

Исследователь без компромиссов: Kodiaq RS

Для тех, кому нужен максимум пространства и универсальности, создан Škoda Kodiaq RS. Он получил силовой агрегат от Octavia RS и усовершенствованную систему полного привода с электрогидравлически управляемой многодисковой муфтой. Kodiaq RS способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонны и доступен в семиместном исполнении. Несмотря на размеры, модель сохраняет характерные для RS острые настройки рулевого управления и подвески.'

Общий знаменатель RS

Все модели RS сочетают спортивную динамику с комфортом для ежедневного использования. Они отличаются характерными дизайнерскими элементами, продуманными интерьерами с отличной боковой поддержкой сидений и современными технологиями. Выбор зависит только от вашего стиля жизни: электрический кроссовер, компактный "хищник", легендарный универсал или большой SUV для путешествий с семьей.