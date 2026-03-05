Які моделі входять до лінійки Škoda RS та чим вони відрізняються

Повністю електричні Škoda Enyaq RS та Škoda Enyaq Coupé RS перенесли спортивну ДНК бренду у світ електромобільності. Два електромотори (по одному на кожній осі), забезпечують системну потужність на рівні 250 кВт (340 к.с.) і повний привід без механічного з’єднання між осями. Фахівці компанії Škoda стверджують, що в результаті автівки пропонують миттєву реакцію на натиск педалі та впевнене прискорення.

Запас ходу перевищує 550 км на одному заряді, що робить ці моделі не лише динамічними, а й практичними для щоденного використання. Enyaq RS пропонує багажник об’ємом 585 літрів, тоді як версія Coupé приваблює елегантним силуетом без втрати комфорту задніх пасажирів. В інтер’єрі акцент зроблено на екологічних матеріалах, спортивних сидіннях і фірмових RS-елементах оздоблення, зазначає Auto24.

Стильний хижак: Elroq RS

Найновішим доповненням до родини став Škoda Elroq RS — компактний електричний кросовер із тією ж системною потужністю 250 кВт (340 к.с.) та повним приводом. Elroq RS розвиває дизайнерську мову Modern Solid і виглядає по-справжньому агресивно, особливо у спеціальних версіях із матовим покриттям кузова.

За даними чеського автовиробника, запас ходу становить до 556 км, а швидка зарядка потужністю до 185 кВт дозволяє поповнити заряд із 10% до 80% приблизно за 26 хвилин. Модель поєднує спортивні налаштування шасі з повсякденною практичністю та сучасними технологіями.

Традиція швидкості: Octavia RS

Саме з Škoda Octavia RS почалася історія серійних RS у новітню епоху. Сьогодні модель перебуває у четвертому поколінні та залишається одним із найвідоміших спортивних сімейних автомобілів. Бензиновий двигун 2.0 TSI серії EA888 розвиває 195 кВт (265 к.с.) і працює в парі з 7-ступеневою коробкою передач DSG.

Диференціал підвищеного тертя та спортивна підвіска забезпечують азартне керування як у місті, так і на звивистих дорогах. Покупці можуть обрати кузов ліфтбек або універсал Combi з багажником об’ємом 640 літрів — один із найпрактичніших варіантів у класі спортивних авто.

Дослідник без компромісів: Kodiaq RS

Для тих, кому потрібен максимум простору й універсальності, створено Škoda Kodiaq RS. Він отримав силовий агрегат від Octavia RS та вдосконалену систему повного приводу з електрогідравлічно керованою багатодисковою муфтою. Kodiaq RS здатен буксирувати причіп масою до 2,5 тонни та доступний у семимісному виконанні. Попри розміри, модель зберігає характерні для RS гострі налаштування кермового управління та підвіски.’

Спільний знаменник RS

Усі моделі RS поєднують спортивну динаміку з комфортом для щоденного використання. Вони вирізняються характерними дизайнерськими елементами, продуманими інтер’єрами з відмінною боковою підтримкою сидінь і сучасними технологіями. Вибір залежить лише від вашого стилю життя: електричний кросовер, компактний «хижак», легендарний універсал чи великий SUV для подорожей із родиною.