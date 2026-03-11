Сервисные центры МВД временно приостановили предоставление услуг

ФОТО: Auto24|
Сервисный центр МВД
Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД, отмечает Auto24.
Причина приостановления работы
В ведомстве объяснили, что сейчас в системах сервисных центров проводятся внеплановые технические работы, из-за чего предоставление административных услуг временно невозможно. Речь идет обо всех услугах, которые предоставляют сервисные центры МВД, в частности:
- регистрацию и перерегистрацию автомобилей;
- обмен и выдачу водительских удостоверений;
- другие административные услуги для водителей.
В центре призвали граждан отнестись к ситуации с пониманием и извинились за временные неудобства.
Когда возобновят работу
Сейчас точное время возобновления работы сервисных центров не называют. Главный сервисный центр МВД сообщил, что о возобновлении предоставления услуг проинформируют дополнительно.
Обновления появятся на официальных страницах сервисных центров МВД в социальных сетях.