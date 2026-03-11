Сервисные центры МВД временно приостановили предоставление услуг

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД, отмечает Auto24.

Причина приостановления работы

В ведомстве объяснили, что сейчас в системах сервисных центров проводятся внеплановые технические работы, из-за чего предоставление административных услуг временно невозможно. Речь идет обо всех услугах, которые предоставляют сервисные центры МВД, в частности:

регистрацию и перерегистрацию автомобилей;

обмен и выдачу водительских удостоверений;

другие административные услуги для водителей.

В центре призвали граждан отнестись к ситуации с пониманием и извинились за временные неудобства.

Когда возобновят работу

Сейчас точное время возобновления работы сервисных центров не называют. Главный сервисный центр МВД сообщил, что о возобновлении предоставления услуг проинформируют дополнительно.

Обновления появятся на официальных страницах сервисных центров МВД в социальных сетях.