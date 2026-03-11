Сервісні центри МВС тимчасово призупинили надання послуг

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС, зазначає Auto24.

Причина призупинення роботи

У відомстві пояснили, що наразі у системах сервісних центрів проводяться позапланові технічні роботи, через що надання адміністративних послуг тимчасово неможливе. Йдеться про всі послуги, які надають сервісні центри МВС, зокрема:

реєстрацію та перереєстрацію автомобілів;

обмін і видачу водійських посвідчень;

інші адміністративні послуги для водіїв.

У центрі закликали громадян поставитися до ситуації з розумінням та перепросили за тимчасові незручності.

Коли відновлять роботу

Наразі точний час відновлення роботи сервісних центрів не називають. Головний сервісний центр МВС повідомив, що про відновлення надання послуг поінформують додатково.

Оновлення з’являться на офіційних сторінках сервісних центрів МВС у соціальних мережах.