Схемы с авто для ВСУ: как мошенники наживаются на военных

Как сообщает Ровенская областная прокуратура, 52-летняя жительница Радивилова представлялась работницей финансового отдела благотворительной организации.

Она обещала военнослужащему безвозмездный автомобиль от европейских доноров, а также другую помощь для армии.

Клиента одурманила обещанием

Для получения обещанного мужчина должен был уплатить очень убедительно выдуманный "военный сбор". Потерпевший четырьмя платежками перевел на счет женщины 356 276 гривен.

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По версии следствия, предоставлять транспорт или иную амуницию она изначально не собиралась. Следствие это все выяснило. Полученными деньгами псевдоблагодительница распорядилась по собственному усмотрению.

Обвинительный акт уже направили в суд. Женщине инкриминируют мошенничество, совершенное в условиях военного положения с нанесением значительного ущерба потерпевшему, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

14 автомобилей продали за наличные деньги

Другую схему разоблачили по делу, которое рассмотрел Жолковский районный суд Львовской области. Сотрудник коммунального предприятия Уманьводоканал организовал ввоз автомобилей из-за границы под видом гуманитарной помощи для ВСУ, чтобы впоследствии продать их.

Как установил суд, с марта по октябрь 2025 года мужчина организовал ввоз 14 автомобилей общей стоимостью более 2,2 миллиона гривен. Машины покупали в основном в Литве, а также в Германии и Польше.

Для таможенного оформления обвиняемый обращался к руководителю благотворительного фонда Волонтерскому центру Украины, уверяя, что транспорт передадут военным. По материалам дела, руководитель фонда не знал об истинных намерениях мужчины.

После пересечения границы через пункт пропуска Рава-Русская автомобили оказывались в распоряжении организатора схемы. Он размещал объявления в интернете и продавал машины за наличные деньги.

Touareg за 3800 евро, Sorento– за 3900

Среди автомобилей, фигурирующих в материалах дела, есть Audi Allroad, Nissan X-Trail, Volvo V70, Volkswagen Touareg, Kia Sorento, Audi A6 и Hyundai Santa Fe.

В частности, Volkswagen Touareg выставляли на продажу за 3800 евро, Nissan X-Trail – за 4250 евро, Kia Sorento – за 3900 евро, а Hyundai Santa Fe – за 4100 евро.

Первым задокументированным эпизодом стала продажа Audi Allroad, ввезенная 14 марта 2025 года. Последним автомобилем в схеме был Volkswagen Touran, пересекший границу 10 октября того же года.

Как пишет lviv.media, мужчине назначили 340 тыс. грн штрафа. Также суд постановил конфисковать в доход государства Volkswagen Touran, фигурировавшего по делу. В то же время суд отменил арест имущества и решил вернуть осужденному изъятые 50 тыс. евро, 12 750 долларов США и два мобильных телефона.

Обе истории имеют общую мораль

Обе истории демонстрируют, как обещания помощи военным или оформление автомобилей для нужд ВСУ становились инструментом заработка. В одном случае – из-за выманивания денег у военнослужащего, в другом – через продажу машин, ввозимых без уплаты таможенных платежей.

Как уже сообщалось на нашем сайте, подобные схемы с гуманитаркой становятся все более масштабными. Например, недавно в Николаевской области полиция задержала дельца, который продавал предназначенные для фронта BMW 525 и Audi Q7.

В другом эпизоде мобилизованный пытался сбыть четыре гуманитарные внедорожники Mercedes-Benz.

Редакция Авто24 в очередной раз отмечает: покупая транспорт для фронта, сотрудничайте только с проверенными волонтерами и официальными фондами.