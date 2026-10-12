Схеми з авто для ЗСУ: як шахраї наживаються на військових

Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, 52-річна жителька Радивилова представлялася працівницею фінансового відділу благодійної організації.

Вона обіцяла військовослужбовцю безоплатний автомобіль від європейських донорів, а також іншу допомогу для армії.

Клієнта задурманила обіцянка-цяцянка

Для отримання обіцяного чоловік мав сплатити дуже переконливо вигаданий "військовий збір". Потерпілий чотирма платіжками переказав на рахунки жінки 356 276 гривень.

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За версією слідства, надавати транспорт чи іншу амуніцію вона від початку не збиралася. Слідство це все з'ясувало. Отриманими грошима псевдоблагодійниця розпорядилася на власний розсуд.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Жінці інкримінують шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану із завданням значної шкоди потерпілому, за що передбачено до п'яти років позбавлення волі.

14 автомобілів продали за готівку

Іншу схему викрили у справі, яку розглянув Жовківський районний суд Львівської області. Працівник комунального підприємства Уманьводоканал організував ввезення автомобілів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, щоб згодом продати їх.

Як встановив суд, із березня до жовтня 2025 року чоловік організував ввезення 14 автомобілів загальною вартістю понад 2,2 мільйона гривень. Машини купували переважно в Литві, а також у Німеччині та Польщі.

Для митного оформлення обвинувачений звертався до керівника благодійного фонду Волонтерський центр України, запевняючи, що транспорт передадуть військовим. За матеріалами справи, керівник фонду не знав про справжні наміри чоловіка.

Після перетину кордону через пункт пропуску Рава-Руська автомобілі опинялися в розпорядженні організатора схеми. Він розміщував оголошення в інтернеті й продавав машини за готівку.

Touareg за 3800 євро, Sorento – за 3900

Серед автомобілів, які фігурують у матеріалах справи, є Audi Allroad, Nissan X-Trail, Volvo V70, Volkswagen Touareg, Kia Sorento, Audi A6 та Hyundai Santa Fe.

Зокрема, Volkswagen Touareg виставляли на продаж за 3800 євро, Nissan X-Trail – за 4250 євро, Kia Sorento – за 3900 євро, а Hyundai Santa Fe – за 4100 євро.

Першим задокументованим епізодом став продаж Audi Allroad, ввезений 14 березня 2025 року. Останнім автомобілем у схемі був Volkswagen Touran, який перетнув кордон 10 жовтня того ж року.

Як пише lviv.media, йому призначили 340 тис. грн штрафу. Також суд постановив конфіскувати в дохід держави Volkswagen Touran, який фігурував у справі. Водночас суд скасував арешт майна та вирішив повернути засудженому вилучені 50 тис. євро, 12 750 доларів США і два мобільні телефони.

Обидві історії мають спільну мораль

Обидві історії демонструють, як обіцянки допомоги військовим або оформлення автомобілів для потреб ЗСУ ставали інструментом заробітку. В одному випадку – через виманювання грошей у військовослужбовця, в іншому – через продаж машин, ввезених без сплати митних платежів.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні схеми з гуманітаркою стають дедалі масштабнішими. Наприклад, нещодавно на Миколаївщині поліція затримала ділка, який продавав призначені для фронту BMW 525 та Audi Q7.

В іншому епізоді мобілізований намагався збути чотири гуманітарні позашляховики Mercedes-Benz.

Редакція Авто24 вкотре наголошує: купуючи транспорт для фронту, співпрацюйте лише з перевіреними волонтерами та офіційними фондами.