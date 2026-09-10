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Шок в салоне Hyundai: новый планшет с ИИ и платный спидометр

Hyundai официально запускает новую операционную систему Pleos Connect, которая к 2030 году появится на 20 миллионах автомобилей корейского концерна. Для водителей это означает переход на огромные экраны со встроенным искусственным интеллектом, но приносит неожиданные затраты на базовые опции вроде привычного спидометра.
Новая мультимедийная система Hyundai Pleos Connect: обзор, функции, цены
Сергей Матусяк
logo10 сентября, 12:20
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Корейский автогигант готовит масштабную революцию в салонах своих автомобилей. Как сообщает издание Jalopnik, Новая мультимедийная экосистема Pleos Connect на базе Android Automotive станет эталоном для будущих моделей Hyundai, Kia и Genesis. Первыми ее получат популярные в Украине модели Elantra да Tucson нового поколения.

Что это значит для водителя

Главная фишка Pleos Connect– это огромный центральный дисплей, визуально разделенный на три зоны. Левая часть всегда показывает скорость и запас хода, а две другие можно настроить под себя: вывести навигацию, музыку или камеры слепых зон.

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Система работает очень быстро и напоминает привычный смартфон, так что долго привыкать не придется. Кроме того, она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также обновление "по воздуху" (OTA), что позволит машине не устаревать программно.

Кнопки остаются, а ИИ добавляется

Наибольший страх многих автомобилистов– полный переход на сенсоры– не сбылся. Корейцы вняли критике и оставили под экраном ряд физических кнопок и переключателей. Вы сможете вслепую регулировать температуру, подогрев сидений или громкость музыки, не отрывая взгляда от дороги.

А вот для более сложных задач добавили голосового помощника Gleo AI. Он понимает сложные команды: можно попросить одновременно включить кондиционер, проложить маршрут и закрыть окна. Правда, пока система учится понимать разные языки, но разработчики обещают быстрый прогресс.

Спидометр за доплату

Но есть и ложка дегтя в этой цифровой бочке меда. Использование Pleos Connect заставило Hyundai пересмотреть комплектации. В самых дешевых версиях новых авто исчезнет привычный дисплей водителя за рулем – вся информация отображается только на центральном планшете.

Чтобы вернуть классическую цифровую приборную панель, придется либо покупать более дорогую комплектацию, либо доплачивать за нее как за отдельную опцию (например, в Корее это стоит около 255 долларов).

Так что при выборе "базы" в автосалоне следует быть внимательным, чтобы не получить сюрприз в виде пустого пластика за рулем.

#Автотехнологии #Hyundai #Новости #Фото
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