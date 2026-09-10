Шок в салоне Hyundai: новый планшет с ИИ и платный спидометр

Корейский автогигант готовит масштабную революцию в салонах своих автомобилей. Как сообщает издание Jalopnik, Новая мультимедийная экосистема Pleos Connect на базе Android Automotive станет эталоном для будущих моделей Hyundai, Kia и Genesis. Первыми ее получат популярные в Украине модели Elantra да Tucson нового поколения.

Что это значит для водителя

Главная фишка Pleos Connect– это огромный центральный дисплей, визуально разделенный на три зоны. Левая часть всегда показывает скорость и запас хода, а две другие можно настроить под себя: вывести навигацию, музыку или камеры слепых зон.

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Система работает очень быстро и напоминает привычный смартфон, так что долго привыкать не придется. Кроме того, она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также обновление "по воздуху" (OTA), что позволит машине не устаревать программно.

Кнопки остаются, а ИИ добавляется

Наибольший страх многих автомобилистов– полный переход на сенсоры– не сбылся. Корейцы вняли критике и оставили под экраном ряд физических кнопок и переключателей. Вы сможете вслепую регулировать температуру, подогрев сидений или громкость музыки, не отрывая взгляда от дороги.

А вот для более сложных задач добавили голосового помощника Gleo AI. Он понимает сложные команды: можно попросить одновременно включить кондиционер, проложить маршрут и закрыть окна. Правда, пока система учится понимать разные языки, но разработчики обещают быстрый прогресс.

Спидометр за доплату

Но есть и ложка дегтя в этой цифровой бочке меда. Использование Pleos Connect заставило Hyundai пересмотреть комплектации. В самых дешевых версиях новых авто исчезнет привычный дисплей водителя за рулем – вся информация отображается только на центральном планшете.

Чтобы вернуть классическую цифровую приборную панель, придется либо покупать более дорогую комплектацию, либо доплачивать за нее как за отдельную опцию (например, в Корее это стоит около 255 долларов).

Так что при выборе "базы" в автосалоне следует быть внимательным, чтобы не получить сюрприз в виде пустого пластика за рулем.