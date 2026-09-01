Спідометр за доплату: Hyundai прибрала панель приладів у базових версіях нових авто

Корейський автовиробник запроваджує нову мультимедійну систему Pleos Connect на базі Android Automotive. Як повідомляє видання Motor1, разом із встановленням величезного центрального екрана компанія пішла на несподіваний крок: у найдешевших версіях нових Elantra (на деяких ринках Avante) та електромобіля Ioniq 3 зник звичний дисплей водія.

Для водіїв, які звикли до класичного компонування салону, це означає зміну підходу до вибору авто. Якщо ви захочете зекономити та взяти "базу", швидкість, залишок пального чи заряд батареї доведеться шукати на великому центральному планшеті. Щоб отримати 9.9-дюймову цифрову панель приладів за кермом, доведеться або розглядати дорожчу комплектацію, або замовляти його як окрему опцію.

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Салон базового Hyundai Ioniq 3 2027 року

Скільки коштує повернути прилади

Журналісти вже знайшли такі версії в офіційних конфігураторах. Наприклад, у Південній Кореї за встановлення панелі приладів у седан Avante просять 350 тисяч вон, що становить близько 255 доларів. У Великій Британії електричний Ioniq 3 отримує цей дисплей лише з другого рівня оснащення. Сума доплати здається адекватною, але сам факт продажу базового інтерфейсу як преміум-опції викликає подив.

В яких моделях може з’явитись подібне рішення?