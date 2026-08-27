Hyundai випустить понад 100 нових автомобілів до 2030 року

Про масштабні плани Hyundai оголосили під час Дня інвесторів генерального директора 2026 року. За словами очільників компанії, протягом найближчих восьми місяців відбудеться сім нових запусків, а загалом до 2030 року виробник представить понад 100 нових або оновлених продуктів. План охоплює одразу кілька регіонів:

58 запусків у Північній Америці;

49 у Південній Кореї;

41 у Європі;

26 в Індії;

22 у Китаї.

До переліку вже анонсованих моделей належать нові покоління або оновлення Elantra, Tucson та електричного IONIQ 3. Компанія також готує нові кросовери.

Hyundai Santa Fe отримає збільшений запас ходу

Однією з найближчих важливих новинок стане Santa Fe EREV. Модель планують представити у першій половині 2027 року. Очікується, що загальний запас ходу автомобіля перевищить 966 кілометрів. Виробництво організують на підприємстві Hyundai Motor Manufacturing Alabama у США.

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Концепція EREV передбачає, що автомобіль значну частину часу рухається завдяки електричній силовій установці, тоді як двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії. Таким чином Hyundai розраховує поєднати характерну для електромобілів плавність руху з меншими побоюваннями щодо запасу ходу та доступності зарядної інфраструктури.

Європа отримає п'ять нових електрифікованих моделей

Окремо Hyundai підтвердила розширення електричної лінійки в Європі. До 2030 року європейський модельний ряд поповнять п'ять абсолютно нових електрифікованих продуктів, серед яких будуть кросовери та легкі комерційні автомобілі.

Зокрема, компанія готує два електричні автомобілі B-сегмента, великий електричний кросовер D-сегмента та два електричні фургони. Hyundai розраховує суттєво збільшити продажі електромобілів у Європі – зі 116 000 автомобілів у 2025 році до понад 420 000 одиниць на рік у 2030-му.

Для Індії також готується новий електричний кросовер A-сегмента. Його дебют очікується вже у четвертому кварталі. Модель отримає інформаційно-розважальну систему нового покоління та систему напівавтономного водіння другого рівня.

Hyundai посилить позиції в Китаї

Китайський напрямок компанія також планує суттєво перезапустити. Однією з перших новинок стане Hyundai Ioniq V. У 2027 році на китайському ринку мають з'явитися нові електромобілі та моделі зі збільшеним запасом ходу.

Запланований кросовер C-сегмента матиме як електричну версію, так і варіант із силовою установкою зі збільшеним запасом ходу. Останній, за планами компанії, забезпечуватиме загальний запас ходу до 600 км. Пізніше до них приєднаються три моделі D-сегмента — седан, кросовер та мінівен. Для них заявлена технологія автономного водіння третього рівня.

Genesis готує флагманські моделі

Значну частину майбутніх запусків отримає преміальний бренд Genesis. Серед найближчих новинок – GV90 та GV80 Hybrid. Крім того, у 2027 році Genesis планує представити позашляховик зі збільшеним запасом ходу. Заявлений загальний запас ходу такої моделі перевищить 1030 км.

Лише для Північної Америки Genesis заявляє 22 запуски до 2030 року, хоча ця цифра, ймовірно, включає окремі версії та варіанти вже відомих моделей. Бренд також планує розширити географію присутності. До 2030 року Genesis має бути представлений більш ніж у 40 країнах, а його глобальний річний обсяг продажів повинен досягти 350 000 автомобілів.

Нові моделі Hyundai N і рамні автомобілі

Hyundai паралельно планує розвивати спортивний напрямок N. Компанія розраховує збільшити продажі моделей N до 100 000 автомобілів на рік до 2030 року. Ще один напрямок – заповнення так званих "білих просторів" у модельній лінійці. Для цього Hyundai готує автомобілі з рамною конструкцією, серед яких очікується середньорозмірний пікап.