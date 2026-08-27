Hyundai выпустит более 100 новых автомобилей к 2030 году

О масштабных планах Hyundai объявили во время Дня инвесторов генерального директора 2026 года. По словам руководителей компании, в ближайшие восемь месяцев состоится семь новых запусков, а всего к 2030 году производитель представит более 100 новых или обновленных продуктов. План охватывает сразу несколько регионов:

58 запусков в Северной Америке;

49 в Южной Корее;

41 в Европе;

26 в Индии;

22 в Китае.

К перечню уже анонсированных моделей относятся новые поколения или обновления Elantra, Tucson и электрического IONIQ 3. Компания также готовит новые кроссоверы.

Hyundai Santa Fe получит увеличенный запас хода

Одной из самых важных новинок станет Santa Fe EREV. Модель планируется представить в первой половине 2027 года. Ожидается, что общий запас хода автомобиля превысит 966 км. Производство организуют на предприятии Hyundai Motor Manufacturing Alabama в США.

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Концепция EREV предполагает, что автомобиль значительную часть времени движется благодаря электрической силовой установке, в то время как двигатель внутреннего сгорания используется для выработки электроэнергии. Таким образом, Hyundai рассчитывает соединить характерную для электромобилей плавность движения с меньшими опасениями относительно запаса хода и доступности зарядной инфраструктуры.

Европа получит пять новых электрифицированных моделей

Отдельно Hyundai подтвердила расширение электрической линейки в Европе. К 2030 году европейский модельный ряд пополнят пять совершенно новых электрифицированных продуктов, среди которых кроссоверы и легкие коммерческие автомобили.

В частности, компания готовит два электрических автомобиля B-сегмента, большой электрический кроссовер D-сегмента и два электрических фургона. Hyundai рассчитывает существенно увеличить продажи электромобилей в Европе– из 116 000 автомобилей в 2025 году до более 420 000 единиц в год в 2030 году.

Для Индии также готовится новый электрический кроссовер A-сегмента. Его дебют ожидается уже в четвертом квартале. Модель получит информационно развлекательную систему нового поколения и систему полуавтономного вождения второго уровня.

Hyundai усилит позиции в Китае

Китайское направление компания также планирует перезапустить. Одной из первых новинок станет Hyundai Ioniq V. В 2027 г. на китайском рынке должны появиться новые электромобили и модели с увеличенным запасом хода.

Планируемый кроссовер C-сегмента будет иметь как электрическую версию, так и вариант с силовой установкой с увеличенным запасом хода. Последний, по планам компании, будет обеспечивать общий запас хода до 600 км. Позже к ним присоединятся три модели D-сегмента – седан, кроссовер и минивэн. Для них заявлена технология автономного вождения третьего уровня.

Genesis готовит флагманские модели

Значительную часть предстоящих запусков получит премиальный бренд Genesis. Среди ближайших новинок – GV90 и GV80 Hybrid. Кроме того, в 2027 году Genesis планирует представить внедорожник с увеличенным запасом хода. Заявленный общий запас хода такой модели превысит 1030 км.

Только для Северной Америки Genesis заявляет 22 запуска до 2030 года, хотя эта цифра, вероятно, включает в себя отдельные версии и варианты уже известных моделей. Бренд также намерен расширить географию присутствия. К 2030 г. Genesis должен быть представлен более чем в 40 странах, а его глобальный годовой объем продаж должен достичь 350 000 автомобилей.

Новые модели Hyundai N и рамные автомобили

Hyundai параллельно планирует развивать спортивное направление N. Компания рассчитывает увеличить продажи моделей N до 100 000 автомобилей в год к 2030 году. Еще одно направление– заполнение так называемых "белых пространств" в модельной линейке. Для этого Hyundai готовит авто с рамной конструкцией, посреди которых ожидается среднеразмерный пикап.