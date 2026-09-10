Шок у салоні Hyundai: новий планшет з ШІ та платний спідометр

Корейський автогігант готує масштабну революцію в салонах своїх авто. Як повідомляє видання Jalopnik, нова мультимедійна екосистема Pleos Connect на базі Android Automotive стане стандартом для майбутніх моделей Hyundai, Kia та Genesis. Першими її отримають популярні в Україні моделі Elantra та Tucson нового покоління.

Що це означає для водія

Головна фішка Pleos Connect – це величезний центральний дисплей, який візуально розділений на три зони. Ліва частина завжди показує швидкість та запас ходу, а інші дві можна налаштувати під себе: вивести навігацію, музику чи камери сліпих зон.

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Система працює дуже швидко і нагадує звичний смартфон, тож довго звикати не доведеться. Крім того, вона підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, а також оновлення "по повітрю" (OTA), що дозволить машині не застарівати програмно.

Кнопки залишаються, а ШІ додається

Найбільший страх багатьох автомобілістів – повний перехід на сенсори – не справдився. Корейці прислухалися до критики і залишили під екраном ряд фізичних кнопок та перемикачів. Ви зможете наосліп регулювати температуру, підігрів сидінь чи гучність музики, не відриваючи погляд від дороги.

А от для складніших задач додали голосового помічника Gleo AI. Він розуміє складні команди: можна одночасно попросити увімкнути кондиціонер, прокласти маршрут і закрити вікна. Щоправда, поки що система вчиться розуміти різні мови, але розробники обіцяють швидкий прогрес.

Спідометр за доплату

Але є і ложка дьогтю в цій цифровій бочці меду. Як ми писали раніше, впровадження Pleos Connect змусило Hyundai переглянути комплектації. У найдешевших версіях нових авто зникне звичний дисплей водія за кермом – уся інформація відображатиметься лише на центральному планшеті.

Щоб повернути класичну цифрову панель приладів, доведеться або купувати дорожчу комплектацію, або доплачувати за неї як за окрему опцію (наприклад, у Кореї це коштує близько 255 доларів).

Тож при виборі "бази" в автосалоні варто бути уважним, щоб не отримати сюрприз у вигляді порожнього пластику за кермом.