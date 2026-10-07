Сколько стоит сдать водительские экзамены через инструктора

В Харькове Департамент внутренней безопасности полиции разоблачил двоих мужчин, автоинструктора и бывшего правоохранителя, которые за деньги обещали помочь кандидатам в водители с получением водительского удостоверения.

Бывший правоохранитель имел удобную схему

Одним из фигурантов оказался бывший милиционер. Он предложил мужчине пройти обучение в автошколе без фактического присутствия за 6000 гривен. Еще 9000 гривен бывший полицейский просил за гарантированный положительный результат практического экзамена по вождению.

После получения первой части денег он передал клиенту документы об окончании курсов, организовал пробный проезд по экзаменационному маршруту и провел детальный инструктаж.

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У инструктора были другие условия

Другой фигурант – инструктор автошколы. За 10 000 гривен он обещал договориться об успешном сдаче практического экзамена. Кроме того, мужчина уверял, что сможет узнать экзаменационный маршрут (все маршруты находятся в открытом доступе) и подготовить клиента к его прохождению.

Деньги инструктор планировал получить уже после сдачи экзамена. Для конспирации он предложил передать их, спрятав в пачке из-под сигарет или медикаментов.

Оперативники ДВБ и следователи полиции Харьковщины задержали обоих украинцев после получения средств. Мужчинам сообщили о подозрении.

Правоохранители продолжают расследование, в рамках которого устанавливают все обстоятельства договоренностей по получению водительских удостоверений. В полиции считают, что такая деятельность незаконна. Действительно ли это так– решит суд.

Почему есть спрос на такие услуги

В нынешней Украине самостоятельно сдать водительские экзамены очень сложно. По официальной статистике главного сервисного центра МВД около 80% кандидатов проваливают экзамены. Это приводит к повышенному спросу на услуги. так называемых“ бегунков” - людей, которые за отдельную плату помогают“ решить вопрос” по получению водительского удостоверения.