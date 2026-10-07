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Скільки коштує скласти водійські іспити через інструктора

У Харкові інструктора автошкіл та колишні правоохоронці допомагали українцям отримувати водійські посвідчення. Поліція викрила двох чоловіків та оголосили їх дії незаконними.
Який хабар за водійські іспити через інструктора

Хабар за права

Євген Гудущан
logo7 жовтня, 17:50
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У Харкові Департамент внутрішньої безпеки поліції викрив двох чоловіків, автоінструктора та колишнього правоохоронця, які за гроші обіцяли допомогти кандидатам у водії з отриманням водійського посвідчення.

Колишній правоохоронець мав зручну схему

Одним із фігурантів виявився колишній правоохоронець. Він запропонував чоловікові пройти навчання в автошколі без фактичної присутності за 6000 гривень. Ще 9000 гривень колишній поліціянт просив за гарантований позитивний результат практичного іспиту з водіння.

Після отримання першої частини грошей він передав клієнту документи про закінчення курсів, організував пробний проїзд екзаменаційним маршрутом та провів детальний інструктаж.

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У інструктора були інші умови

Інший фігурант — інструктор автошколи. За 10 000 гривень він обіцяв домовитися про успішне складання практичного іспиту. Крім того, чоловік запевняв, що зможе дізнатися екзаменаційний маршрут (всі маршрути є у відкритому доступі) і підготувати клієнта до його проходження.

Гроші інструктор планував отримати вже після складання іспиту. Для конспірації він запропонував передати їх, заховавши у пачці з-під цигарок або медикаментів.

Оперативники ДВБ та слідчі поліції Харківщини затримали обох українців після одержання коштів. Чоловікам повідомили про підозру.

Правоохоронці продовжують розслідування, у межах якого встановлюють усі обставини домовленостей щодо отримання водійських посвідчень. У поліції вважають, що така діяльність є незаконною. Чи справді це так – вирішить суд.

Чому є попит на такі послуги

У нинішній Україні самостійно скласти водійські іспити дуже складно. За офіційною статистикою головного сервісного центру МВС близько 80% кандидатів провалюють іспити. Це призводить до підвищеного попиту на послуги так званих “бігунків” - людей які за окрему плату допомагають “вирішити питання” з отримання посвідчення водія.

#Автоподія #Новини
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