Скільки коштує скласти водійські іспити через інструктора

У Харкові Департамент внутрішньої безпеки поліції викрив двох чоловіків, автоінструктора та колишнього правоохоронця, які за гроші обіцяли допомогти кандидатам у водії з отриманням водійського посвідчення.

Колишній правоохоронець мав зручну схему

Одним із фігурантів виявився колишній правоохоронець. Він запропонував чоловікові пройти навчання в автошколі без фактичної присутності за 6000 гривень. Ще 9000 гривень колишній поліціянт просив за гарантований позитивний результат практичного іспиту з водіння.

Після отримання першої частини грошей він передав клієнту документи про закінчення курсів, організував пробний проїзд екзаменаційним маршрутом та провів детальний інструктаж.

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У інструктора були інші умови

Інший фігурант — інструктор автошколи. За 10 000 гривень він обіцяв домовитися про успішне складання практичного іспиту. Крім того, чоловік запевняв, що зможе дізнатися екзаменаційний маршрут (всі маршрути є у відкритому доступі) і підготувати клієнта до його проходження.

Гроші інструктор планував отримати вже після складання іспиту. Для конспірації він запропонував передати їх, заховавши у пачці з-під цигарок або медикаментів.

Оперативники ДВБ та слідчі поліції Харківщини затримали обох українців після одержання коштів. Чоловікам повідомили про підозру.

Правоохоронці продовжують розслідування, у межах якого встановлюють усі обставини домовленостей щодо отримання водійських посвідчень. У поліції вважають, що така діяльність є незаконною. Чи справді це так – вирішить суд.

Чому є попит на такі послуги

У нинішній Україні самостійно скласти водійські іспити дуже складно. За офіційною статистикою головного сервісного центру МВС близько 80% кандидатів провалюють іспити. Це призводить до підвищеного попиту на послуги так званих “бігунків” - людей які за окрему плату допомагають “вирішити питання” з отримання посвідчення водія.