Suzuki готовит компактный электромобиль за 25 тысяч долларов

Руководитель британского отделения Дэвид Кейтли, вступивший в должность в январе прошлого года, полностью пересмотрел стратегию компании, пишет Autocar. Новый подход сосредоточен на наращивании продаж первого электромобиля марки под названием eVitara, реализации популярного супермини Swift и ориентации на частных клиентов в центральных регионах страны.

Выход в новый сегмент: премьера Vision e-Sky и планы до 2029 года

Следующим масштабным шагом для Suzuki станет запуск в 2027 году серийной версии компактного городского электромобиля Vision e-Sky, стоимость которого не превысит 20 тысяч фунтов стерлингов (около 26 тысяч долларов). Новинка станет прямым конкурентом для Renault Twingo и недавно представленного японского сити-кара Honda Super-N, , который оценивается в 19 000 фунтов стерлингов и имеет аналогичный квадратный дизайн в стиле кей-каров.

Концепт Suzuki Vision e-Sky

Точные технические характеристики Vision e-Sky пока держатся в секрете, однако серийная версия сохранит пятидверный кузов концепта и высокие квадратные пропорции. Для этого класса автомобилей типичным решением станет установка аккумулятора емкостью около 29 кВт·ч, что обеспечит запас хода на одном заряде до 210 километров. Дэвид Кейтли отмечает, что присутствие в А-сегменте имеет жизненно важное значение, и новинка поможет бренду приблизиться к обязательным экологическим нормам 2027 года.

Модель Vision e-Sky также заложит основу для появления третьего электромобиля Suzuki, дебют которого запланирован на 2029 год. Руководство компании официально подтвердило, что это точно не будет электрическая модификация Swift, а совершенно новый кроссовер B-сегмента, который в модельном ряду займет место между e-Sky и eVitara.

Конкуренция с китайскими автопроизводителями