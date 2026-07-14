Suzuki готує компактний електромобіль за 25 тисяч доларів

Керівник британського відділення Девід Кейтлі, який обійняв свою посаду в січні минулого року, повністю переформатував стратегію компанії, пише Autocar. Новий підхід фокусується на нарощуванні продажів першого електромобіля марки під назвою eVitara, реалізації популярного суперміні Swift та зосередженні на приватних клієнтах у центральних регіонах країни.

Вихід у новий сегмент: прем'єра Vision e-Sky та плани до 2029 року

Наступним масштабним кроком для Suzuki стане запуск у 2027 році серійної версії компактного міського електромобіля Vision e-Sky, вартість якого не перевищуватиме 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 26 тисяч доларів). Новинка стане прямим конкурентом для Renault Twingo та нещодавно представленого японського ситікара Honda Super-N, який оцінюється у 19 000 фунтів стерлінгів і має аналогічний квадратний дизайн у стилі кей-карів.

Концепт Suzuki Vision e-Sky

Точні технічні характеристики Vision e-Sky поки тримаються в таємниці, проте серійна версія збереже п'ятидверний кузов концепту та високі квадратні пропорції. Для цього класу машин типовим рішенням стане встановлення батареї ємністю близько 29 кВт-год, що забезпечить запас ходу на одному заряді до 210 кілометрів. Девід Кейтлі зазначає, що присутність в А-сегменті є життєво важливою, і новинка допоможе бренду наблизитися до обов'язкових екологічних норм 2027 року.

Модель Vision e-Sky також закладе підґрунтя для появи третього електромобіля Suzuki, дебют якого запланований на 2029 рік. Керівництво компанії офіційно підтвердило, що це точно не буде електрична модифікація Swift, а абсолютно новий кросовер B-сегмента, який у модельному ряду посяде місце між e-Sky та eVitara.

Конкуренція з китайськими автовиробниками