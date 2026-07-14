Suzuki готує компактний електромобіль за 25 тисяч доларів

Керівник британського відділення Девід Кейтлі, який обійняв свою посаду в січні минулого року, повністю переформатував стратегію компанії, пише Autocar. Новий підхід фокусується на нарощуванні продажів першого електромобіля марки під назвою eVitara, реалізації популярного суперміні Swift та зосередженні на приватних клієнтах у центральних регіонах країни.
Вихід у новий сегмент: прем'єра Vision e-Sky та плани до 2029 року
Наступним масштабним кроком для Suzuki стане запуск у 2027 році серійної версії компактного міського електромобіля Vision e-Sky, вартість якого не перевищуватиме 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 26 тисяч доларів). Новинка стане прямим конкурентом для Renault Twingo та нещодавно представленого японського ситікара Honda Super-N, який оцінюється у 19 000 фунтів стерлінгів і має аналогічний квадратний дизайн у стилі кей-карів.
Концепт Suzuki Vision e-Sky
Точні технічні характеристики Vision e-Sky поки тримаються в таємниці, проте серійна версія збереже п'ятидверний кузов концепту та високі квадратні пропорції. Для цього класу машин типовим рішенням стане встановлення батареї ємністю близько 29 кВт-год, що забезпечить запас ходу на одному заряді до 210 кілометрів. Девід Кейтлі зазначає, що присутність в А-сегменті є життєво важливою, і новинка допоможе бренду наблизитися до обов'язкових екологічних норм 2027 року.
Модель Vision e-Sky також закладе підґрунтя для появи третього електромобіля Suzuki, дебют якого запланований на 2029 рік. Керівництво компанії офіційно підтвердило, що це точно не буде електрична модифікація Swift, а абсолютно новий кросовер B-сегмента, який у модельному ряду посяде місце між e-Sky та eVitara.
Конкуренція з китайськими автовиробниками
- Паралельно Suzuki стикається із серйозним тиском з боку китайських брендів, чия кількість на ринку Великої Британії за останні роки зросла.
- Попри це, Кейтлі впевнений у стабільності позицій своєї компанії, наголошуючи, що поява нових гравців більше зашкодить великим традиційним виробникам, тоді як Suzuki міцно утримує свою нішу. Проте очільник британського підрозділу описує поточний стан автомобільної галузі "формулою трьох C" – competitive, confusing, conflictual (конкурентний, заплутаний та конфліктний).