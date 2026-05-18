Техосмотр для ЕКМТ упростили: вместо двух проверок – одна

Как пояснили в Министерстве развития громад и территорий, для обычного обязательного технического контроля (ОТК) ничего не меняется. Об этом на своей ФБ-странице сообщает заместитель главы Минразвития Сергей Деркач.

Нововведения касаются только тех компаний, которым нужен сертификат соответствия стандартам ЕКМТ для международных перевозок.

Две процедуры объединили в одну

Ранее перевозчики фактически проходили две отдельные процедуры: стандартный техосмотр и еще одну проверку для получения сертификата ЕКМТ. Теперь их интегрировали в единый процесс.

"Отныне во время одного техосмотра сразу проводятся все необходимые проверки для выдачи международного сертификата. Это должно уменьшить нагрузку на бизнес и ускорить подготовку транспорта к международным рейсам, – отмечает Сергей Деркач.

Вместо одного центра – уже 22

Еще одно важное изменение – расширение сети центров, которые могут проводить такие проверки. Если раньше сертификаты фактически выдавало одно государственное предприятие, то сейчас аккредитовано уже 22 центра по стране.

По данным ведомства, заявки на аккредитацию подали более 50 центров. Часть из них еще устраняет недостатки в документах, после чего также сможет проводить интегрированные проверки.

Фото, видео и база МВД

В министерстве отдельно подчеркивают, что система предусматривает жесткий контроль за процедурой. Выдать сертификат без реального осмотра транспортного средства не получится – процесс автоматически фиксируется на фото и видео, а результаты вносятся в единую базу данных ГСЦ МВД.

По словам чиновников, механизм контроля будет работать так же, как и при обычном ОТК для грузовиков.

Сертификаты будут признавать в Европе

Также Сергей Деркач заверил, что новые сертификаты будут признаваться за рубежом. Система гармонизирована с требованиями ЕС и Международного транспортного форума, а аккредитация центров базируется на международном стандарте ISO/IEC 17025 и Директиве ЕС 2014/45.

В министерстве подчеркивают, что главная цель изменений – постепенное приближение украинской системы техконтроля к европейским правилам и устранение дублирования процедур для бизнеса.