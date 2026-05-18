Техогляд для ЄКМТ спростили: замість двох перевірок – одна

Як пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій, для звичайного обов’язкового технічного контролю (ОТК) нічого не змінюється. Про це на своїй ФБ-сторінці повідомляє заступник очільника Мінрозвитку Сергій Деркач.

Нововведення стосуються лише тих компаній, яким потрібен сертифікат відповідності стандартам ЄКМТ для міжнародних перевезень.

Дві процедури об’єднали в одну

Раніше перевізники фактично проходили дві окремі процедури: стандартний техогляд та ще одну перевірку для отримання сертифіката ЄКМТ. Тепер їх інтегрували в єдиний процес.

"Відтепер під час одного техогляду одразу проводяться всі необхідні перевірки для видачі міжнародного сертифіката. Це має зменшити навантаження на бізнес та пришвидшити підготовку транспорту до міжнародних рейсів, – зазначає Сергій Деркач.

Замість одного центру – вже 22

Ще одна важлива зміна – розширення мережі центрів, які можуть проводити такі перевірки. Якщо раніше сертифікати фактично видавало одне державне підприємство, то зараз акредитовано вже 22 центри по країні.

За даними відомства, заявки на акредитацію подали понад 50 центрів. Частина з них ще усуває недоліки в документах, після чого також зможе проводити інтегровані перевірки.

Фото, відео та база МВС

У міністерстві окремо підкреслюють, що система передбачає жорсткий контроль за процедурою. Видати сертифікат без реального огляду транспортного засобу не вийде – процес автоматично фіксується на фото та відео, а результати вносяться до єдиної бази даних ГСЦ МВС.

За словами чиновників, механізм контролю працюватиме так само, як і під час звичайного ОТК для вантажівок.

Сертифікати визнаватимуть у Європі

Також Сергій Деркач запевнив, що нові сертифікати визнаватимуться за кордоном. Система гармонізована з вимогами ЄС та Міжнародного транспортного форуму, а акредитація центрів базується на міжнародному стандарті ISO/IEC 17025 та Директиві ЄС 2014/45.

У міністерстві підкреслюють, що головна мета змін – поступове наближення української системи техконтролю до європейських правил та усунення дублювання процедур для бізнесу.