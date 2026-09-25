Tesla готовит шоу из Roadster, пока Semi начинает зарабатывать деньги

Как сообщает Motor1, новый тизер Roadster показывает узкую светодиодную полосу на всю ширину передней части автомобиля. Остальный кузов остается в темноте, поэтому ролик не дает ответа на главные вопросы о дизайне, характеристиках и начале производства электрического спорткара.

Roadster снова показали частями

Полноценная презентация Tesla Roadster запланирована на 1 октября в Вейко, штат Техас. Место проведения расположено недалеко от испытательного комплекса SpaceX в Макгрегоре, что лишь усиливает ожидания вокруг так называемого пакета SpaceX.

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Илон Маск не раз говорил, что специальная версия Roadster может получить около десяти газовых ускорителей. Их планировали разместить в задней части салона вместо второго ряда сидений. Такие ускорители теоретически могут помогать автомобилю быстрее разгоняться, тормозить и изменять направление движения.

Auto24 раньше рассказывал, как Tesla Roadster планировали превратить в двухместный спорткар с десятью ускорителями SpaceX. Компания еще не подтвердила, что эта система готова к серийному производству и сможет пройти сертификацию для дорог общего пользования.

Новый тизер также не открывает емкость батареи, запас хода и динамические характеристики. Показатели, которые Tesla называла во время первой презентации в 2017 году, могут не соответствовать финальной машине.

За место в очереди просят 50 тысяч долларов

Несмотря на отсутствие окончательных характеристик, Tesla снова открыла бронирование Roadster. Чтобы получить место в очереди, нужно внести оборотный депозит в размере 50 тысяч долларов.

Первые клиенты зарезервировали Roadster еще в 2017 году. Тогда компания планировала начать производство в 2020 году, но запуск много раз переносили.

Недавно Auto24 уже писал, почему Tesla снова просит 50 тысяч долларов за автомобиль, которого пока нет в серийном производстве. Нынешняя презентация станет фактически вторым дебютом модели спустя почти девять лет после появления первого прототипа.

Даже после премьеры 1 октября главным вопросом останется не максимальная скорость Roadster, а дата начала производства. Tesla пока не назвала ни финальную цену автомобиля, ни график поставки клиентам.

Настоящая новинка Tesla весит несколько тонн

Пока Roadster остается эффектным тизером, Tesla начала разворачивать массовое производство Semi. В ночь на 25 сентября компания провела официальное открытие специализированного завода в Спарксе, штат Невада.

Это не первые Tesla Semi, попавшие к клиентам. Ограниченные поставки компаниям PepsiCo и Frito-Lay начались еще в конце 2022 года. С тех пор небольшое количество грузовиков проходило испытание в реальных перевозках, но полноценного серийного производства не было.

Первый Semi по новой высокопроизводительной линии сошел в апреле 2026 года. Теперь Tesla переходит от опытной эксплуатации к более широким коммерческим поставкам. Завод в Неваде рассчитан на выпуск до 50 тысяч электрических грузовиков в год, хотя фактический объем производства компания пока не раскрывает.

О запуск серийного производства Tesla Semi на семь лет позже первоначального плана Auto24 сообщал еще весной.

Semi получил большие заказы

Американская версия Tesla Semi может проезжать до 500 миль или около 805 километров, без подзарядки. Именно эта модификация должна стать основополагающей для дальних маршрутов.

Во время открытия завода Илон Маск назвал Semi "революционным" грузовиком и сравнил его поведение со спортивным автомобилем. Однако для перевозчиков гораздо важнее будут расход электроэнергии, грузоподъемность, скорость зарядки и время простоя.

Шведская логистическая компания Einride договорилась добавить в свой парк 500 грузовиков Tesla Semi. Первые машины должны были выйти на маршруты уже в сентябре.

Еще более масштабный заказ Tesla получила от объединения крупных грузовладельцев, в которое входят Microsoft и PepsiCo. Речь идет о 2500 грузовиках, что почти вдвое превышает нынешнее количество всех тяжелых электрических тягачей класса 8 в США.

Auto24 уже анализировал, как заказ на 2500 Tesla Semi может фактически удвоить американский рынок тяжелых электрических грузовиков.

Почему Semi важнее Roadster

Roadster нужен Tesla как имиджевый автомобиль. Он должен показать технологические возможности компании, привлечь к бренду и создать красивые заголовки. Даже в случае выхода на рынок это будет дорогостоящая и малосерийная модель.

Semi работает в другом масштабе. Предприятия будут покупать эти грузовики не ради зрелищного разгона, а для ежедневной работы. Если электрический тягач действительно сможет сократить расходы на горючее и техническое обслуживание, он принесет Tesla гораздо больше дохода, чем Roadster.

В то же время компании еще предстоит доказать, что новый завод способен стабильно выпускать десятки тысяч грузовиков. Tesla не назвала реальную скорость производственной линии, актуальную цену Semi и точный график выполнения больших заказов.

Потому тизер Roadster пока остается прекрасным обещанием перед презентацией 1 октября. Запуск Semi может стать значительно более важным событием для бизнеса Tesla, если после девяти лет задержек электрический грузовик наконец-то станет действительно массовым.