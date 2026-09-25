Tesla готує шоу з Roadster, поки Semi починає заробляти гроші

Як повідомляє Motor1, новий тизер Roadster показує вузьку світлодіодну смугу на всю ширину передньої частини автомобіля. Решта кузова залишається у темряві, тому ролик не дає відповіді на головні запитання про дизайн, характеристики та початок виробництва електричного спорткара.

Roadster знову показали частинами

Повноцінна презентація Tesla Roadster запланована на 1 жовтня у Вейко, штат Техас. Місце проведення розташоване неподалік випробувального комплексу SpaceX у Макгрегорі, що лише посилює очікування навколо так званого пакета SpaceX.

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Ілон Маск неодноразово говорив, що спеціальна версія Roadster може отримати близько десяти газових прискорювачів. Їх планували розмістити в задній частині салону замість другого ряду сидінь. Такі прискорювачі теоретично можуть допомагати автомобілю швидше розганятися, гальмувати та змінювати напрямок руху.

Auto24 раніше розповідав, як Tesla Roadster планували перетворити на двомісний спорткар із десятьма прискорювачами SpaceX. Компанія досі не підтвердила, що ця система готова до серійного виробництва та зможе пройти сертифікацію для доріг загального користування.

Новий тизер також не розкриває ємність батареї, запас ходу та динамічні характеристики. Показники, які Tesla називала під час першої презентації у 2017 році, можуть уже не відповідати фінальній машині.

За місце в черзі просять 50 тисяч доларів

Попри відсутність остаточних характеристик, Tesla знову відкрила бронювання Roadster. Щоб отримати місце в черзі, потрібно внести поворотний депозит у розмірі 50 тисяч доларів.

Перші клієнти зарезервували Roadster ще у 2017 році. Тоді компанія планувала розпочати виробництво у 2020-му, але запуск багато разів переносили.

Нещодавно Auto24 вже писав, чому Tesla знову просить 50 тисяч доларів за автомобіль, якого поки немає у серійному виробництві. Нинішня презентація стане фактично другим дебютом моделі майже через дев’ять років після появи першого прототипу.

Навіть після прем’єри 1 жовтня головним питанням залишиться не максимальна швидкість Roadster, а дата початку виробництва. Tesla поки не назвала ні фінальну ціну автомобіля, ні графік постачання клієнтам.

Справжня новинка Tesla важить кілька тонн

Поки Roadster залишається ефектним тизером, Tesla почала розгортати масове виробництво Semi. У ніч на 25 вересня компанія провела офіційне відкриття спеціалізованого заводу у Спарксі, штат Невада.

Це не перші Tesla Semi, які потрапили до клієнтів. Обмежені поставки компаніям PepsiCo та Frito-Lay розпочалися ще наприкінці 2022 року. Відтоді невелика кількість вантажівок проходила випробування у реальних перевезеннях, але повноцінного серійного виробництва не було.

Перший Semi з нової високопродуктивної лінії зійшов у квітні 2026 року. Тепер Tesla переходить від дослідної експлуатації до ширших комерційних поставок. Завод у Неваді розрахований на випуск до 50 тисяч електричних вантажівок на рік, хоча фактичний обсяг виробництва компанія поки не розкриває.

Про запуск серійного виробництва Tesla Semi на сім років пізніше за початковий план Auto24 повідомляв ще навесні.

Semi отримав великі замовлення

Американська версія Tesla Semi може проїжджати до 500 миль, або близько 805 кілометрів, без підзаряджання. Саме ця модифікація має стати основною для далеких маршрутів.

Під час відкриття заводу Ілон Маск назвав Semi "революційною" вантажівкою та порівняв її поведінку зі спортивним автомобілем. Однак для перевізників набагато важливішими будуть витрати електроенергії, вантажність, швидкість заряджання та час простою.

Шведська логістична компанія Einride домовилася додати до свого парку 500 вантажівок Tesla Semi. Перші машини мали вийти на маршрути вже у вересні.

Ще масштабніше замовлення Tesla отримала від об’єднання великих вантажовласників, до якого входять Microsoft і PepsiCo. Йдеться про 2500 вантажівок, що майже вдвічі перевищує нинішню кількість усіх важких електричних тягачів класу 8 у США.

Auto24 уже аналізував, як замовлення на 2500 Tesla Semi може фактично подвоїти американський ринок важких електричних вантажівок.

Чому Semi важливіший за Roadster

Roadster потрібен Tesla як іміджевий автомобіль. Він має показати технологічні можливості компанії, привернути увагу до бренду та створити красиві заголовки. Навіть у разі виходу на ринок це буде дорога й малосерійна модель.

Semi працює в іншому масштабі. Підприємства купуватимуть ці вантажівки не заради видовищного розгону, а для щоденної роботи. Якщо електричний тягач справді зможе скоротити витрати на пальне й технічне обслуговування, він принесе Tesla значно більше доходу, ніж Roadster.

Водночас компанії ще потрібно довести, що новий завод здатен стабільно випускати десятки тисяч вантажівок. Tesla не назвала реальну швидкість виробничої лінії, актуальну ціну Semi та точний графік виконання великих замовлень.

Тому тизер Roadster поки залишається красивою обіцянкою перед презентацією 1 жовтня. Натомість запуск Semi може стати значно важливішою подією для бізнесу Tesla, якщо після дев’яти років затримок електрична вантажівка нарешті стане справді масовою.