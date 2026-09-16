Трактора и коровы будут передвигаться под трассой: где украинские дорожники делают настоящий автобан

Тем временем строительство нового 30-километрового участка трассы Н-31 "Днепр– Царичанка– Кобеляки– Решетиловка" набирает темп и приближается к будущему мосту через Ориль. Как сообщает компания Автомагистраль-Юг, сейчас главный акцент сделан на возведении двухуровневых развязок и тоннелей.

В частности, специалисты уже полностью завершили первый 30-метровый путепровод, активно работают еще над четырьмя тоннелями для проезда сельскохозяйственной техники.

На втором объекте монтируют опалубку и производят гидроизоляцию, на третьем готовятся к бетонированию перекрытия, а на четвертом уже забили 116 свай. Кроме того, дорожная насыпь вплотную приблизилась к будущему мосту через реку Ориль.

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Вот так с высоты птичьего полета выглядят туннели на нулевом уровне пересечения со скоростной автомагистралью. Фото: Автомагистраль-Юг

Почему столько тоннелей и эстакад

Большое количество искусственных сооружений на этом участке не случайно. Трасса проектировалась по самым строгим мировым стандартам для скоростных автодорог, поэтому все пересечения здесь исключительно двухуровневые.

" Это минимизирует риск возникновения ДТП и позволяет установить максимально допустимый скоростной предел. Именно для того, чтобы местные тракторы и комбайны не выезжали на скоростную полосу, для них строят пять отдельных туннельных путепроводов, – объясняют подрядчики.

Что это даст водителям

Пока строительство стояло на паузе, весь поток грузового и легкового транспорта вынужден был ехать по старому направлению. Это узкая, изношенная дорога, проходящая прямо через населенные пункты.

Интенсивное движение фур окончательно добивает аварийное покрытие и создает опасность местным жителям. Поэтому частичное открытие нового 30-километрового участка от канала Днепр – Донбасс до границы с Полтавщиной станет настоящим спасением как для водителей транзитного транспорта, так и крестьян.

Главная особенность дороги первой категории (I-а) в том, что она не имеет перекрестков в одном уровне. Фото: Автомагистраль-Юг

Без светофоров и перекрестков: как строятся украинские автобаны

Строительство автомагистралей самой первой категории (I-а) – это вершина дорожной инженерии. Главный принцип таких трасс – максимальная безопасность и скорость движения до 130 км/ч, что достигается благодаря полной изоляции от внешних помех.

" Редакция оправданно использовала термин автобан, поскольку дорогу первой категории в подтипе I-а условно можем назвать скоростной трассой, а в этом случае еще и полноценным автобаном или автомагистралью, – отмечают эксперты Авто24.

Для использования такого статуса есть все атрибуты. Главный – на скоростном автобане не может быть наземных переходов, светофоров или перекрестков в одном уровне.

Кадры из объектов компании Автомагистраль-Юг демонстрируют сложный процесс строительства искусственных сооружений, без которых существование такой трассы невозможно.

Пока тяжелые бульдозеры и экскаваторы формируют масштабное земляное полотно, мостостроители с помощью мощных кранов строят разноуровневые путепроводы и монолитные тоннели.

Такие искусственные сооружения позволят локальному и аграрному транспорту безопасно пересекать магистраль, совершенно не мешая скоростному потоку автомобилей. Кстати, это еще и реальный "коридор" для безопасного перегона под трассой скота с одного пастбища на другое, а также для миграции диких животных.