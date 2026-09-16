Трактори та корови будуть пересуватись під трасою: де українські дорожники роблять справжній автобан

Тим часом будівництво нової 30-кілометрової ділянки траси Н-31 "Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка" набирає темп і наближається до майбутнього мосту через Оріль. Як повідомляє компанія Автомагістраль-Південь, зараз головний акцент зроблено на зведенні дворівневих розв'язок та тунелів.

Зокрема, фахівці вже повністю завершили перший 30-метровий шляхопровід і активно працюють ще над чотирма тунелями для проїзду сільськогосподарської техніки.

На другому об'єкті монтують опалубку та роблять гідроізоляцію, на третьому готуються до бетонування перекриття, а на четвертому вже забили 116 паль. Крім того, дорожній насип впритул наблизився до майбутнього мосту через річку Оріль.

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Ось так з висоти пташиного польоту виглядають тунелі на нульовому рівні перетину зі швидкісною автомагістраллю. Фото: Автомагістраль-Південь

Чому стільки тунелів та естакад

Велика кількість штучних споруд на цій ділянці – не випадковість. Траса проєктувалася за найсуворішими світовими стандартами для швидкісних автошляхів, тому всі перетини тут виключно дворівневі.

"Це мінімізує ризик виникнення ДТП і дозволяє встановити максимально допустимий швидкісний ліміт. Саме для того, щоб місцеві трактори та комбайни не виїжджали на швидкісну смугу, для них будують п'ять окремих тунельних шляхопроводів, – пояснюють підрядники.

Що це дасть водіям

Поки будівництво стояло на паузі, весь потік вантажного та легкового транспорту змушений був їхати старим напрямком. Це вузька, зношена дорога, яка проходить прямо через населені пункти.

Інтенсивний рух фур остаточно добиває аварійне покриття та створює небезпеку для місцевих мешканців. Тому часткове відкриття нової 30-кілометрової ділянки від каналу Дніпро – Донбас до межі з Полтавщиною стане справжнім порятунком як для водіїв транзитного транспорту, так і для селян.

Головна особливість дороги першої категорії (І-а) в тому, що вона не має перехресть в одному рівні. Фото: Автомагістраль-Південь

Без світлофорів та перехресть: як будуються українські автобани

Будівництво автомагістралей найвищої першої категорії (І-а) – це вершина дорожньої інженерії. Головний принцип таких трас – максимальна безпека та швидкість руху до 130 км/год, що досягається завдяки повній ізоляції від зовнішніх перешкод.

"Редакція виправдано використала термін автобан, оскільки дорогу першої категорії у підтипі І-а умовно можемо назвати швидкісною трасою, а в цьому випадку ще й повноцінним автобаном чи автомагістраллю, – заначають експерти Авто24.

Для використання такого статусу є всі атрибути. Головний – на швидкісному автобані не може бути наземних переходів, світлофорів чи перехресть в одному рівні.

Кадри з об'єктів компанії Автомагістраль-Південь демонструють складний процес зведення штучних споруд, без яких існування такої траси неможливе.

Поки важкі бульдозери та екскаватори формують масштабне земляне полотно, мостобудівники за допомогою потужних кранів зводять різнорівневі шляхопроводи та монолітні тунелі.

Такі штучні споруди дозволять локальному та аграрному транспорту безпечно перетинати магістраль, абсолютно не заважаючи швидкісному потоку автомобілів. До речі, це ще й реальний "коридор" для безпечного перегону під трасою худоби з одного пасовища на інше, а також для міграції диких тварин.