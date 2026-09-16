Трансфер в Румынию за 7000 долларов: как провалился бизнес буковинского перевозчика

ФОТО: Госпогранслужба|
Переправщика взяли с поличным, через мгновение после получения свертка с деньгами
Как сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда оперативники разоблачили местного жителя, который искал через популярные мессенджеры желающих обойти на границе официальные пункты пропуска.
Найдя клиента призывного возраста, организатор сначала проводил ему дистанционный инструктаж, а затем лично встречал на машине.
Деньги были у сестры по эту сторону границы
Маршрут был продуман заранее: водитель довез пассажира к определенной точке в пограничной и указал направление пешего перехода. Оплату за такой специфический сервис делец получал не от беглеца, а от его сестры в одном из соседних населенных пунктов.
Деньги взял, но не пересчитал. Фото: ГНСУ
Именно во время расчета организатора задержали с поличным. Не повезло и самому нелегальному туристу – его пограничный наряд перехватил уже на подступах к государственному рубежу.
Это была совместная операция силовиков
В настоящее время переправитель задержан, ему уже объявили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса. Спецоперацию пограничники проводили совместно с представителями Нацполиции и при силовой поддержке спецподразделения "Дозор".
Деньги изъяли. О боеприпасах и пистолете ничего не сказано. По всей вероятности, это не боевое оружие, может быть как шумовой (стартовый) пистолет, так и травматик. Фото: ГНСУ
Как показывает практика, подобные VIP-туры обычно заканчиваются одинаково: организаторы теряют свободу и транспорт, а доверчивые клиенты остаются и без денег, и без взлелеянного в заграждение, о чем редакция Авто24 писала уже не раз. Нынешний эпизод в пограничных исключением не стал.