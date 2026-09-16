Трансфер в Румынию за 7000 долларов: как провалился бизнес буковинского перевозчика

Как сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда оперативники разоблачили местного жителя, который искал через популярные мессенджеры желающих обойти на границе официальные пункты пропуска.

Найдя клиента призывного возраста, организатор сначала проводил ему дистанционный инструктаж, а затем лично встречал на машине.

Деньги были у сестры по эту сторону границы

Маршрут был продуман заранее: водитель довез пассажира к определенной точке в пограничной и указал направление пешего перехода. Оплату за такой специфический сервис делец получал не от беглеца, а от его сестры в одном из соседних населенных пунктов.

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Деньги взял, но не пересчитал. Фото: ГНСУ

Именно во время расчета организатора задержали с поличным. Не повезло и самому нелегальному туристу – его пограничный наряд перехватил уже на подступах к государственному рубежу.

Это была совместная операция силовиков

В настоящее время переправитель задержан, ему уже объявили о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса. Спецоперацию пограничники проводили совместно с представителями Нацполиции и при силовой поддержке спецподразделения "Дозор".

Деньги изъяли. О боеприпасах и пистолете ничего не сказано. По всей вероятности, это не боевое оружие, может быть как шумовой (стартовый) пистолет, так и травматик. Фото: ГНСУ

Как показывает практика, подобные VIP-туры обычно заканчиваются одинаково: организаторы теряют свободу и транспорт, а доверчивые клиенты остаются и без денег, и без взлелеянного в заграждение, о чем редакция Авто24 писала уже не раз. Нынешний эпизод в пограничных исключением не стал.