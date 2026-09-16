Трансфер до Румунії за 7000 доларів: як провалився бізнес буковинського перевізника

Як повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону, оперативники викрили місцевого жителя, котрий шукав через популярні месенджери охочих обійти на кордоні офіційні пункти пропуску.

Знайшовши клієнта призовного віку, організатор спочатку проводив йому дистанційний інструктаж, а потім особисто зустрічав на машині.

Гроші були у сестри по цей бік кордону

Маршрут був продуманий заздалегідь: водій довіз пасажира до визначеної точки у прикордонні та вказав напрямок пішого переходу. Оплату за такий специфічний сервіс ділок отримував не від самого втікача, а від його сестри в одному з сусідніх населених пунктів.

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Гроші взяв, але не перерахував. Фото: ДПСУ

Саме під час передачі готівки організатора затримали на гарячому. Не пощастило і самому нелегальному туристу – його прикордонний наряд перехопив уже на підступах до державного рубежу.

Це була спільна операція силовиків

Наразі переправника затримано, йому вже оголосили про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу. Спецоперацію прикордонники проводили спільно з представниками Нацполіції та за силової підтримки спецпідрозділу Дозор.

Гроші вилучили. Про набої та пістолет нічого не сказано. Ймовірно, це не бойова зброя, може бути як шумовий (стартовий) пістолет, так і травматик. Фото: ДПСУ

Як показує практика, подібні VIP-тури зазвичай закінчуються однаково: організатори втрачають свободу та транспорт, а довірливі клієнти залишаються і без грошей, і без омріяного закордону, про що редакція Авто24 писала уже не раз. Нинішній епізод в прикордонні винятком не став.