Втеча до Румунії за €10 тисяч: переправника затримали під час отримання грошей

За таку "послугу" він просив 10 тисяч євро. В цю суму входив повний пакет для нелегального перетину. Про це відразу повідомили в своїх релізах 7-й прикордонний загін ДПСУ, Чернівецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону та поліція Чернівецької області.

За версією слідства, канал незаконної міграції організував 38-річний чоловік, який проживав на Буковині. Клієнтів він знаходив через особисті зв'язки, а маршрут пролягав поза офіційними пунктами пропуску на кордоні з Румунією.

Затримали під час передачі грошей

Правоохоронці стверджують, що за 10 тисяч євро переправник обіцяв консультації, детальний інструктаж, трансфер автомобілем до прикордонного населеного пункту та подальший супровід пішки через державний кордон.

За інформацією прокуратури, в одному з епізодів організатор домовився про незаконний виїзд чоловіка, який не мав законних підстав залишити Україну під час воєнного стану.

Гроші мала передати знайома "клієнта" вже після підтвердження успішного перетину кордону.

Однак завершити оборудку не вдалося. Правоохоронці затримали підозрюваного в Чернівцях одразу після отримання обумовленої суми.

Організатор схеми сам себе загнав у пастку і вийти з неї зможе лише через дев'ять років. Фото: ДПСУ

Загрожує до дев'яти років ув'язнення

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування триває. Оперативники Держприкордонслужби, Управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до роботи каналу незаконного переправлення. Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна