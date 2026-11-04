"Туристов" снова обманули: действие "ночного тарифа" пограничники остановили под окнами гостиницы

Как сообщает пресс-служба Черновицкого пограничного отряда, организатор схемы искал своих клиентов через Интернет.

" Потенциального клиента он нашел в одном из мессенджеров, где объяснил условия путешествия и дал инструкции, – отмечают правоохранители.

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Для выполнения заказа главный фигурант привлек двух местных водителей-сообщников. Они встретили клиента на территории Винницкой области и увезли его автомобилем в направлении Черновцов.

Хитрый маршрут и обход контроля

Чтобы не попасться стражам порядка, дельцы разработали специальный маршрут. Как уточнили в областной прокуратуре, вблизи села Васильевка пассажиру приказали выйти из машины и пешком обойти пограничный контрольный пост лесной полосой.

После успешного маневра мужчина снова сел в салон, и компания продолжила ночную поездку. Прямо во время движения перевозчики потребовали половину суммы как гарантию успешного завершения дела.

Задержание в отеле

Около часа ночи автомобиль прибыл в одну из черновицких гостиниц. Именно там клиент передал сообщникам 4 тысячи долларов наличными, после чего должен был ждать финального броска через границу.

Отель они покинули с деньгами, но тот задаток сразу стал вещественным доказательством. Фото: из материалов следствия

Однако заработать на нелегальном трансфере не получилось. Как только мужчины вышли из гостиницы с деньгами, их мгновенно задержали оперативники Нацполиции и пограничники.

В настоящее время транспортное средство, мобильные телефоны и полученные наличные изъяты как вещественные доказательства. Обеим задержанным суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а главного организатора схемы продолжают искать.