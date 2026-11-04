"Туристів" знову надурили: дію "нічного тарифу" прикордонники зупинили під вікнами готелю

Як повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону, організатор схеми шукав своїх клієнтів через інтернет.

"Потенційного клієнта він знайшов в одному з месенджерів, де пояснив умови подорожі та надав інструкції, – зазначають правоохоронці.

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Для виконання замовлення головний фігурант залучив двох місцевих водіїв-спільників. Вони зустріли клієнта на території Вінницької області та повезли його автомобілем у напрямку Чернівців.

Хитрий маршрут та обхід контролю

Щоб не попастися правоохоронцям, ділки розробили спеціальний маршрут. Як уточнили в обласній прокуратурі, поблизу села Василівка пасажиру наказали вийти з машини та пішки обійти прикордонний контрольний пост лісосмугою.

Після успішного маневру чоловік знову сів у салон, і компанія продовжила нічну поїздку. Прямо під час руху перевізники почали вимагати половину суми як гарантію успішного завершення справи.

Затримання в готелі

Близько першої години ночі автомобіль прибув до одного з чернівецьких готелів. Саме там клієнт передав спільникам 4 тисячі доларів готівкою, після чого мав чекати фінального кидка через кордон.

Готель вони покинули з грошима, але той завдаток відразу став речовим доказом. Фото: з матеріалів слідства

Проте заробити на нелегальному трансфері не вийшло. Щойно чоловіки вийшли з готелю з грошима, їх миттєво затримали оперативники Нацполіції та прикордонники.

Наразі транспортний засіб, мобільні телефони та отриману готівку вилучено як речові докази. Обом затриманим суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а головного організатора схеми продовжують шукати.