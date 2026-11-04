"Туристів" знову надурили: дію "нічного тарифу" прикордонники зупинили під вікнами готелю

ФОТО: з матеріалів слідства|
Автомобіль "Жигулі", як і вилучена грошова готівка, стали речовими доказами – дурити людей нині дорого коштує
Як повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону, організатор схеми шукав своїх клієнтів через інтернет.
"Потенційного клієнта він знайшов в одному з месенджерів, де пояснив умови подорожі та надав інструкції, – зазначають правоохоронці.
Для виконання замовлення головний фігурант залучив двох місцевих водіїв-спільників. Вони зустріли клієнта на території Вінницької області та повезли його автомобілем у напрямку Чернівців.
Хитрий маршрут та обхід контролю
Щоб не попастися правоохоронцям, ділки розробили спеціальний маршрут. Як уточнили в обласній прокуратурі, поблизу села Василівка пасажиру наказали вийти з машини та пішки обійти прикордонний контрольний пост лісосмугою.
Після успішного маневру чоловік знову сів у салон, і компанія продовжила нічну поїздку. Прямо під час руху перевізники почали вимагати половину суми як гарантію успішного завершення справи.
Затримання в готелі
Близько першої години ночі автомобіль прибув до одного з чернівецьких готелів. Саме там клієнт передав спільникам 4 тисячі доларів готівкою, після чого мав чекати фінального кидка через кордон.
Готель вони покинули з грошима, але той завдаток відразу став речовим доказом. Фото: з матеріалів слідства
Проте заробити на нелегальному трансфері не вийшло. Щойно чоловіки вийшли з готелю з грошима, їх миттєво затримали оперативники Нацполіції та прикордонники.
Наразі транспортний засіб, мобільні телефони та отриману готівку вилучено як речові докази. Обом затриманим суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а головного організатора схеми продовжують шукати.