Украина - среди лидеров роста цен на дизель

Мировые цены на дизельное топливо резко выросли из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке пишет minfin.com.ua. Геополитическое напряжение вызвало цепную реакцию на энергетических рынках, что привело к существенному подорожанию топлива во многих странах.

По данным аналитиков Global Petrol Prices, Украина вошла в десятку государств с наибольшими темпами роста цен на дизель.

Кто в лидерах роста

Наибольшее подорожание зафиксировано в странах Азии и рынках, зависимых от импорта топлива:

Филиппины - +81,6%

Нигерия - +78,3%

Малайзия - +57,9%

Австралия - +52,1%

Вьетнам - +45,9%

Сингапур - +44,0%

США - +41,2%

Ситуация в Украине

В Украине цены на дизель выросли на 33,9%.

Это означает:

страна входит в топ-10 по темпам роста

но показатель ниже, чем у большинства азиатских рынков

Для сравнения:

Канада - +36,9%

Германия - +30,9%

Франция - +27,8%

Китай - +25,4%

Великобритания - +18,0%

Таким образом, Украина опережает большинство развитых экономик по темпам подорожания.

Где рост минимальный

Самые низкие темпы или стабильность цен зафиксировано в энергетически сильных или регулируемых экономиках:

Катар - +7,9%

ОАЭ - +7,9%

Япония - +14,0%

Южная Корея - +15,1%

Индия - без изменений

Саудовская Аравия - без изменений

Причины подорожания

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:

риски перебоев поставок нефти из-за геополитического напряжения вокруг Ирана

рост стоимости логистики и страхования перевозок

высокая зависимость многих стран от импорта горючего

спекулятивный фактор на глобальных рынках

Главный тренд

Наиболее уязвимыми оказались азиатские рынки, которые в значительной степени зависят от импорта энергоносителей. Именно это привело к рекордным темпам роста цен в регионе.

Вывод

Мировой рынок топлива вновь подтвердил свою чувствительность к геополитике:

даже локальный конфликт влияет глобально

импортозависимые страны реагируют сильнее всего

Украина находится в группе повышенного риска из-за структуры рынка, высокую налоговую нагрузку и парламентский кризис не позволяет менять законодательство оперативно реагируя на ситуацию.