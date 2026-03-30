Украина - среди лидеров роста цен на дизель

Геополитика повлияла на рынок во многих странах, но в Украине ситуация с ценами на топливо становится критической и будет иметь сильное влияние на другие сферы экономики.
Рост цен на дизель в Украине один из самых больших в мире

Евгений Гудущан
30 марта, 14:14
Мировые цены на дизельное топливо резко выросли из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке пишет minfin.com.ua. Геополитическое напряжение вызвало цепную реакцию на энергетических рынках, что привело к существенному подорожанию топлива во многих странах.

По данным аналитиков Global Petrol Prices, Украина вошла в десятку государств с наибольшими темпами роста цен на дизель.

Кто в лидерах роста

Наибольшее подорожание зафиксировано в странах Азии и рынках, зависимых от импорта топлива:

  • Филиппины - +81,6%
  • Нигерия - +78,3%
  • Малайзия - +57,9%
  • Австралия - +52,1%
  • Вьетнам - +45,9%
  • Сингапур - +44,0%
  • США - +41,2%

Ситуация в Украине

В Украине цены на дизель выросли на 33,9%.

Это означает:

  • страна входит в топ-10 по темпам роста
  • но показатель ниже, чем у большинства азиатских рынков

Для сравнения:

  • Канада - +36,9%
  • Германия - +30,9%
  • Франция - +27,8%
  • Китай - +25,4%
  • Великобритания - +18,0%

Таким образом, Украина опережает большинство развитых экономик по темпам подорожания.

Где рост минимальный

Самые низкие темпы или стабильность цен зафиксировано в энергетически сильных или регулируемых экономиках:

  • Катар - +7,9%
  • ОАЭ - +7,9%
  • Япония - +14,0%
  • Южная Корея - +15,1%
  • Индия - без изменений
  • Саудовская Аравия - без изменений

Причины подорожания

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:

  • риски перебоев поставок нефти из-за геополитического напряжения вокруг Ирана
  • рост стоимости логистики и страхования перевозок
  • высокая зависимость многих стран от импорта горючего
  • спекулятивный фактор на глобальных рынках

Главный тренд

Наиболее уязвимыми оказались азиатские рынки, которые в значительной степени зависят от импорта энергоносителей. Именно это привело к рекордным темпам роста цен в регионе.

Вывод

Мировой рынок топлива вновь подтвердил свою чувствительность к геополитике:

  • даже локальный конфликт влияет глобально
  • импортозависимые страны реагируют сильнее всего

Украина находится в группе повышенного риска из-за структуры рынка, высокую налоговую нагрузку и парламентский кризис не позволяет менять законодательство оперативно реагируя на ситуацию.

