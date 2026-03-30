Украина - среди лидеров роста цен на дизель

ФОТО: freepik.com|
Пальне
Мировые цены на дизельное топливо резко выросли из-за начала боевых действий на Ближнем Востоке пишет minfin.com.ua. Геополитическое напряжение вызвало цепную реакцию на энергетических рынках, что привело к существенному подорожанию топлива во многих странах.
По данным аналитиков Global Petrol Prices, Украина вошла в десятку государств с наибольшими темпами роста цен на дизель.
Кто в лидерах роста
Наибольшее подорожание зафиксировано в странах Азии и рынках, зависимых от импорта топлива:
- Филиппины - +81,6%
- Нигерия - +78,3%
- Малайзия - +57,9%
- Австралия - +52,1%
- Вьетнам - +45,9%
- Сингапур - +44,0%
- США - +41,2%
Ситуация в Украине
В Украине цены на дизель выросли на 33,9%.
Это означает:
- страна входит в топ-10 по темпам роста
- но показатель ниже, чем у большинства азиатских рынков
Для сравнения:
- Канада - +36,9%
- Германия - +30,9%
- Франция - +27,8%
- Китай - +25,4%
- Великобритания - +18,0%
Таким образом, Украина опережает большинство развитых экономик по темпам подорожания.
Где рост минимальный
Самые низкие темпы или стабильность цен зафиксировано в энергетически сильных или регулируемых экономиках:
- Катар - +7,9%
- ОАЭ - +7,9%
- Япония - +14,0%
- Южная Корея - +15,1%
- Индия - без изменений
- Саудовская Аравия - без изменений
Причины подорожания
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:
- риски перебоев поставок нефти из-за геополитического напряжения вокруг Ирана
- рост стоимости логистики и страхования перевозок
- высокая зависимость многих стран от импорта горючего
- спекулятивный фактор на глобальных рынках
Главный тренд
Наиболее уязвимыми оказались азиатские рынки, которые в значительной степени зависят от импорта энергоносителей. Именно это привело к рекордным темпам роста цен в регионе.
Вывод
Мировой рынок топлива вновь подтвердил свою чувствительность к геополитике:
- даже локальный конфликт влияет глобально
- импортозависимые страны реагируют сильнее всего
Украина находится в группе повышенного риска из-за структуры рынка, высокую налоговую нагрузку и парламентский кризис не позволяет менять законодательство оперативно реагируя на ситуацию.