Україна - серед лідерів зростання цін на дизель

Світові ціни на дизельне пальне різко зросли через початок бойових дій на Близькому Сході пише minfin.com.ua. Геополітична напруга спричинила ланцюгову реакцію на енергетичних ринках, що призвело до суттєвого подорожчання пального в багатьох країнах.

За даними аналітиків Global Petrol Prices, Україна увійшла до десятки держав із найбільшими темпами зростання цін на дизель.

Хто в лідерах зростання

Найбільше подорожчання зафіксовано в країнах Азії та ринках, залежних від імпорту пального:

Філіппіни — +81,6%

Нігерія — +78,3%

Малайзія — +57,9%

Австралія — +52,1%

В'єтнам — +45,9%

Сінгапур — +44,0%

США — +41,2%

Ситуація в Україні

В Україні ціни на дизель зросли на 33,9%.

Це означає:

країна входить до топ-10 за темпами зростання

але показник нижчий, ніж у більшості азійських ринків

Для порівняння:

Канада — +36,9%

Німеччина — +30,9%

Франція — +27,8%

Китай — +25,4%

Велика Британія — +18,0%

Таким чином, Україна випереджає більшість розвинених економік за темпами подорожчання.

Де зростання мінімальне

Найнижчі темпи або стабільність цін зафіксовано в енергетично сильних або регульованих економіках:

Катар — +7,9%

ОАЕ — +7,9%

Японія — +14,0%

Південна Корея — +15,1%

Індія — без змін

Саудівська Аравія — без змін

Причини подорожчання

Експерти виділяють кілька ключових факторів:

ризики перебоїв постачання нафти через геополітичну напругу навколо Ірану

зростання вартості логістики та страхування перевезень

висока залежність багатьох країн від імпорту пального

спекулятивний фактор на глобальних ринках

Головний тренд

Найбільш вразливими виявилися азійські ринки, які значною мірою залежать від імпорту енергоносіїв. Саме це призвело до рекордних темпів зростання цін у регіоні.

Висновок

Світовий ринок пального знову підтвердив свою чутливість до геополітики:

навіть локальний конфлікт впливає глобально

імпортозалежні країни реагують найсильніше

Україна перебуває у групі підвищеного ризику через структуру ринку, високе податкове навантаження та парламентську кризу що не дозволяє змінювати законодавство оперативно реагуючи на ситуацію.