Украинцы купили более 11 тысяч мотоциклов за месяц: какие именно

По данным Института исследований авторынка, в июне 2026 года в Украине зарегистрировали 11 298 мотоциклов. Это немного меньше, чем в мае, однако значительно больше, чем в прошлом году. Спрос поддерживают высокие цены на топливо, потребность в дешевом повседневном транспорте и сезонная активность райдеров.

Кстати как определяется цвет мотоцикла при регистрации

Рынок немного охладился после весеннего пика

Июнь показал небольшое снижение активности во всех сегментах моторынка. Это ожидаемая сезонная коррекция: большинство активных покупателей готовится к мотосезону еще весной, поэтому часть сделок состоялась в марте, апреле и мае.

Крупнейшим сегментом остаются новые импортные мотоциклы. В июне украинцы приобрели 5947 таких байков. Это 52,6% всего рынка.

Внутренние перепродажи составили 4222 сделки, или 37,4% рынка. Подержанный импорт принес еще 1129 первых регистраций, что соответствует доле 10%.

В месячном сравнении продажи новых импортных мотоциклов снизились на 2,5%, внутренние перепродажи – на 7,2%, а недавно ввезенные мотоциклы – на 11,3%.

Но годовая динамика гораздо более оптимистична. Новые импортные мотоциклы прибавили 10% по сравнению с июнем прошлого года, внутренний рынок вырос на 26,9%, а импорт подержанных мотоциклов – на 32,5%.

Мотоцикл стал средством передвижения, а не просто хобби

Главный вывод из июньской статистики прост: мотоциклы в Украине уже нельзя воспринимать лишь как сезонное развлечение для выходного дня.

Для части покупателей это способ сэкономить на ежедневных поездках. Малокубатурный мотоцикл или скутер потребляет значительно меньше топлива, чем автомобиль, дешевле в обслуживании и проще в хранении.

Особенно это заметно в пригородах, небольших городах и сельской местности. Там двухколесная техника часто выполняет роль рабочего транспорта: доехать на работу, в магазин, в сервис, на поле или в соседний населенный пункт.

Отдельный спрос формируют курьеры и малые предприятия, для которых затраты на километр имеют критическое значение.

Новые мотоциклы: доминирует бюджетный сегмент

Первичный рынок в Украине почти полностью контролируют доступные азиатские бренды. Это техника с небольшими двигателями, обычно в диапазоне от 125 до 300 кубических сантиметров.

Среди новых мотоциклов лидируют Spark, Lifan, Kovi и Musstang. Именно эти марки предлагают самый низкий порог входа для покупателя, который ищет не эмоции, а дешевый транспорт.

Во второй части рейтинга – Forte, Geon и Tekken. Они также работают в сегменте простых утилитарных мотоциклов, легких эндуро и универсальных моделей для повседневной эксплуатации.

Единственным представителем глобальных производителей в топе новых регистраций стала Honda. Ее позиция удерживается благодаря официальным поставкам малокубатурных и коммерчески ориентированных моделей.

Замыкают рейтинг Shineray и Loncin. Их присутствие еще раз показывает, что новый мотоцикл в Украине чаще всего покупают как недорогое, простое и ремонтопригодное средство передвижения.

Почему покупатели выбирают недорогие мотоциклы

Причина не только в цене покупки. Для большинства владельцев важны доступные запчасти, простая конструкция, небольшой расход топлива и возможность ремонта без сложного дилерского оборудования.

Такие мотоциклы часто покупают в качестве первого двухколесного транспорта. Они не требуют большого бюджета, позволяют научиться ездить и не слишком пугают стоимостью падения или ремонта.

Для сельской местности и пригородов это вообще один из самых рациональных видов транспорта. Автомобиль дорог в покупке и на заправке, а легкий мотоцикл позволяет быстро решать повседневные бытовые задачи.

Именно поэтому бюджетный сегмент еще долго будет оставаться основой нового моторынка Украины.

Кстати в результате российского нападения поврежден офис Honda в Украине

Внутренний вторичный рынок: Honda сохраняет ликвидность

На внутреннем рынке ситуация иная. Здесь на первое место выходит не самая низкая цена, а репутация и ликвидность.

Лидером перепродаж остается Honda. Для украинского покупателя это почти синоним надежности в мире мотоциклов. Такие байки легче продать, проще обслуживать, а спрос на них стабилен даже после нескольких сезонов эксплуатации.

Рядом с Honda в верхней части рейтинга расположились Geon и Yamaha. Вместе они формируют основу среднего сегмента, где покупатели ищут баланс между ценой, ресурсом и доступностью запчастей.

Далее следуют Lifan, Kovi, Spark и Musstang. Эти марки активно переходят от первых владельцев к следующим, поскольку значительная часть таких мотоциклов была куплена новой несколько лет назад.

Замыкают десятку Suzuki, Kawasaki и Bajaj. Suzuki и Kawasaki поддерживают японскую часть вторичного рынка, а Bajaj пользуется стабильным спросом как рабочий и экономичный транспорт.

Подержанный импорт: территория японской четверки

Сегмент свежепривезенных мотоциклов имеет совершенно иную логику. Здесь покупатели чаще ищут не самый дешевый транспорт, а конкретную модель, класс, мощность или стиль.

В этом сегменте доминирует «большая японская четверка»: Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Именно эти бренды составляют большинство первых регистраций подержанных мотоциклов, привезенных из-за рубежа.

Импортируются преимущественно дорожные мотоциклы средней кубатуры, максискутеры, туристические модели, круизеры и техника с аукционов Японии, США и Европы.

Такой мотоцикл часто покупают не как дешевый транспорт, а как давнюю мечту. Поэтому для покупателя важны состояние, пробег, комплектация, история и редкость конкретной модели.

Harley-Davidson, BMW и Ducati – для эмоций

Во второй части рейтинга подержанного импорта появляются бренды, которые практически не пересекаются с бюджетным первичным рынком.

Harley-Davidson занял пятое место среди свежепривезенных мотоциклов. Это означает, что американские круизеры по-прежнему имеют стабильную аудиторию в Украине.

BMW и Ducati также остаются заметными игроками в сегменте импортной техники. BMW привлекает туристическими и adventure-моделями, Ducati – спортивным имиджем и ярким характером.

KTM, Triumph и Indian замыкают топ импорта. Их покупатели ищут либо внедорожную функциональность, либо британскую классику, либо американский эксклюзив.

Именно подержанный импорт остается главным источником пополнения украинского мотопарка дорогой, редкой и эмоциональной техникой.

Почему в июне сократился ввоз

Падение свежего импорта на 11,3% по сравнению с маем не выглядит тревожным. Это скорее сезонный эффект.

Мотоциклы из-за рубежа нужно купить, доставить, растаможить, подготовить и зарегистрировать. Поэтому те, кто хотел получить байк к началу активного сезона, обычно делали заказ заранее.

В июне этот поток закономерно ослабевает. Часть покупателей уже ездит на приобретенной технике, а часть откладывает решение до конца сезона, когда могут появиться более выгодные предложения.

Но годовой рост на 32,5% показывает, что интерес к подержанному импорту остается высоким.

Кстати за громкие мотоциклы хотят штрафовать на 34 тысячи гривен

Что означает рост вторичного рынка

Внутренний рынок вырос почти на 27% в годовом исчислении. Это важный сигнал: мотоциклетный парк Украины становится больше и активнее обращается внутри страны.

Несколько лет назад покупатель часто выбирал между новым бюджетным китайским мотоциклом и старым японским байком из-за рубежа. Теперь появился более широкий внутренний выбор: техника, купленная новой в 2021–2024 годах, уже переходит к следующим владельцам.

Это делает рынок более зрелым. У покупателей появляется больше вариантов, а модели с хорошей репутацией лучше держат цену.