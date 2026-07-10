Українці купили понад 11 тисяч мотоциклів за місяць: які саме

За даними Інституту досліджень авторинку, у червні 2026 року в Україні зареєстрували 11 298 мотоциклів. Це трохи менше, ніж у травні, однак значно більше, ніж торік. Попит підтримують високі ціни на пальне, потреба в дешевому щоденному транспорті та сезонна активність райдерів.

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Ринок трохи охолов після весняного піку

Червень показав невелике зниження активності у всіх сегментах моторинку. Це очікувана сезонна корекція: більшість активних покупців готується до мотосезону ще навесні, тому частина угод відбулася у березні, квітні та травні.

Найбільшим сегментом залишаються нові імпортовані мотоцикли. У червні українці придбали 5947 таких байків. Це 52,6% усього ринку.

Внутрішні перепродажі сформували 4222 угоди, або 37,4% ринку. Вживаний імпорт дав ще 1129 перших реєстрацій, що відповідає частці 10%.

У місячному порівнянні новий імпорт знизився на 2,5%, внутрішні перепродажі — на 7,2%, а свіжопригнані мотоцикли — на 11,3%.

Але річна динаміка набагато оптимістичніша. Нові імпортовані мотоцикли додали 10% до червня минулого року, внутрішній ринок зріс на 26,9%, а вживаний імпорт — на 32,5%.

Мотоцикл став транспортом, а не лише хобі

Головний висновок червневої статистики простий: мотоцикли в Україні вже не можна сприймати лише як сезонну розвагу для вихідного дня.

Для частини покупців це спосіб заощадити на щоденних поїздках. Малокубатурний мотоцикл або скутер споживає значно менше пального, ніж автомобіль, дешевший в обслуговуванні й простіший у зберіганні.

Особливо це помітно у передмістях, малих містах і сільській місцевості. Там двоколісна техніка часто виконує роль робочого транспорту: доїхати на роботу, у магазин, до сервісу, на поле або в сусідній населений пункт.

Окремий попит формують кур’єри та малі бізнеси, для яких витрати на кілометр мають критичне значення.

Нові мотоцикли: бюджетний сегмент домінує

Первинний ринок в Україні майже повністю контролюють доступні азійські бренди. Це техніка з невеликими двигунами, зазвичай у діапазоні від 125 до 300 кубічних сантиметрів.

Серед нових мотоциклів лідирують Spark, Lifan, Kovi та Musstang. Саме ці марки пропонують найнижчий поріг входу для покупця, який шукає не емоції, а дешевий транспорт.

У другій частині рейтингу — Forte, Geon і Tekken. Вони також працюють у сегменті простих утилітарних мотоциклів, легких ендуро та універсальних моделей для щоденної експлуатації.

Єдиним представником глобальних виробників у топі нових реєстрацій стала Honda. Її позиція тримається завдяки офіційним поставкам малокубатурних і комерційно орієнтованих моделей.

Замикають рейтинг Shineray та Loncin. Їхня присутність ще раз показує, що новий мотоцикл в Україні найчастіше купують як недорогий, простий і ремонтопридатний засіб пересування.

Чому покупці обирають недорогі байки

Причина не лише в ціні покупки. Для більшості власників важливі доступні запчастини, проста конструкція, невелика витрата пального та можливість ремонту без складного дилерського обладнання.

Такі мотоцикли часто купують як першу двоколісну техніку. Вони не потребують великого бюджету, дозволяють навчитися їздити й не надто лякають вартістю падіння чи ремонту.

Для сільської місцевості та передмість це взагалі один із найраціональніших форматів транспорту. Автомобіль дорогий у купівлі та заправці, а легкий мотоцикл дозволяє швидко вирішувати щоденні побутові задачі.

Саме тому бюджетний сегмент ще довго залишатиметься основою нового моторинку України.

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Внутрішня вторинка: Honda тримає ліквідність

На внутрішньому ринку ситуація інша. Тут на перше місце виходить не найнижча ціна, а репутація та ліквідність.

Лідером перепродажів залишається Honda. Для українського покупця це майже синонім надійності у мотоциклетному світі. Такі байки легше продати, простіше обслуговувати, а попит на них стабільний навіть після кількох сезонів експлуатації.

Поруч із Honda у верхній частині рейтингу розташувалися Geon і Yamaha. Разом вони формують основу середнього сегмента, де покупці шукають баланс між ціною, ресурсом і доступністю запчастин.

Далі йдуть Lifan, Kovi, Spark та Musstang. Ці марки активно переходять від перших власників до наступних, оскільки значну частину таких мотоциклів купували новими кілька років тому.

Замикають десятку Suzuki, Kawasaki та Bajaj. Suzuki й Kawasaki підтримують японську частину вторинки, а Bajaj має сталий попит як робочий і економний транспорт.

Вживаний імпорт: територія японської четвірки

Сегмент свіжопригнаних мотоциклів має зовсім іншу логіку. Тут покупці частіше шукають не найдешевший транспорт, а конкретну модель, клас, потужність або стиль.

У цьому каналі домінує велика японська четвірка: Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. Саме ці бренди формують більшість перших реєстрацій вживаних мотоциклів, привезених з-за кордону.

Імпортують переважно дорожні байки середньої кубатури, максискутери, туристичні моделі, круїзери та техніку з аукціонів Японії, США і Європи.

Такий мотоцикл часто купують не як дешевий транспорт, а як давню мрію. Тому для покупця важливі стан, пробіг, комплектація, історія та рідкість конкретної моделі.

Harley-Davidson, BMW і Ducati — для емоцій

У другій частині рейтингу вживаного імпорту з’являються бренди, які майже не перетинаються з бюджетним первинним ринком.

Harley-Davidson посів п’яте місце серед свіжопригнаних мотоциклів. Це означає, що американські круїзери й надалі мають стабільну аудиторію в Україні.

BMW і Ducati також залишаються помітними гравцями у сегменті імпортованої техніки. BMW приваблює туристичними та adventure-моделями, Ducati — спортивним іміджем і яскравим характером.

KTM, Triumph та Indian замикають топ імпорту. Їхні покупці шукають або позашляхову функціональність, або британську класику, або американський ексклюзив.

Саме вживаний імпорт залишається головним джерелом поповнення українського мотопарку дорогою, рідкісною та емоційною технікою.

Чому пригон просів у червні

Падіння свіжого імпорту на 11,3% порівняно з травнем не виглядає тривожним. Це радше сезонний ефект.

Мотоцикли з-за кордону треба купити, доставити, розмитнити, підготувати й зареєструвати. Тому ті, хто хотів отримати байк до активного сезону, зазвичай робили замовлення заздалегідь.

У червні цей потік закономірно слабшає. Частина покупців уже їздить на придбаній техніці, а частина відкладає рішення до кінця сезону, коли можуть з’явитися вигідніші пропозиції.

Але річне зростання на 32,5% показує, що інтерес до вживаного імпорту залишається сильним.

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Що означає зростання вторинки

Внутрішній ринок зріс майже на 27% у річному вимірі. Це важливий сигнал: мотоциклетний парк України стає більшим і активніше обертається всередині країни.

Кілька років тому покупець часто обирав між новим бюджетним китайським мотоциклом і старим японським байком з-за кордону. Тепер з’явився ширший внутрішній вибір: техніка, яку купили новою у 2021–2024 роках, уже переходить до наступних власників.

Це робить ринок зрілішим. Покупці мають більше варіантів, а моделі з доброю репутацією краще тримають ціну.