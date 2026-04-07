Украинцы массово покупают Volkswagen, но электромобили наступают: что происходит на рынке перепродаж

Внутренний рынок подержанных авто в Украине 2026: что покупают украинцы в марте
В марте 2026 года внутренний рынок подержанных авто в Украине резко активизировался - было заключено 69 862 сделки, что на 17,2% больше, чем в феврале, посчитали в Институте исследований авторынка. Это один из самых сильных месяцев за последнее время, который четко показывает: украинцы вернулись к активному обновлению автопарка после зимнего затишья.
Немецкие авто держат рынок
Несмотря на все изменения, структура предпочтений украинцев остается стабильной. Немецкие бренды продолжают доминировать на внутреннем рынке, и прежде всего это касается Volkswagen.
Фактически формируется так называемый "немецкий монолит" - Volkswagen, BMW и Audi удерживают ключевые позиции, а покупатели все чаще выбирают именно европейские авто даже с пробегом.
Это уже не просто тренд - это устоявшаяся модель поведения, где на первый план выходят надежность, комфорт и ликвидность авто.
Passat вне конкуренции
В модельном рейтинге без изменений - Volkswagen Passat остается абсолютным лидером внутреннего рынка.
Его популярность объясняется просто: это универсальный автомобиль, который одинаково хорошо подходит и для семьи, и для работы. В то же время Skoda Octavia и Volkswagen Golf стабильно удерживают второе и третье места соответственно.
Эта "троица" фактически стала символом украинского авторынка, и меняется она очень медленно.
Lanos до сих пор жив
Отдельного внимания заслуживает феномен Daewoo Lanos. Несмотря на возраст и технологическую отсталость, он до сих пор остается в топ-5.
Причина очевидна - это самый доступный способ получить собственный автомобиль. Для многих украинцев Lanos остается своеобразным "билетом в автомобильный мир".
Электромобили набирают темп
Самое интересное изменение марта - это структура рынка по типам топлива.
Бензиновые авто пока удерживают лидерство (более 42%), но главный прорыв показали электромобили. Их доля выросла до 6,5%, прибавив более 3% только за месяц.
Причина проста - цены на топливо. Когда бензин стоит около 72 грн за литр, дизель - 86 грн, а газ приближается к 50 грн, электричество выглядит все более привлекательным.
Фактически выбор электромобиля сегодня - это уже не об экологии, а об экономии.
Дизель и газ теряют позиции
На этом фоне дизельные авто постепенно сдают позиции - их доля снизилась на 2,6%.
Похожая ситуация и с газом. Несмотря на то, что он долгое время был самой дешевой альтернативой, рост цен нивелирует это преимущество.
Рынок постепенно переходит в новую фазу, где ключевую роль играет не тип двигателя, а общая стоимость владения авто.
Люкс-сегмент не сдается
Интересно, что даже в сложные времена украинцы активно покупают премиальные авто.
В марте было перепродано 253 автомобиля Porsche, а также единичные Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley.
Это свидетельствует о том, что сегмент роскоши остается стабильным и не зависит от общих экономических колебаний.
Вывод
Март 2026 года показал, что украинский авторынок входит в фазу активного восстановления.
С одной стороны - стабильная любовь к немецкой классике и проверенным моделям. С другой - быстрый рост популярности электромобилей.
И именно эта комбинация будет определять рынок в ближайшие годы: традиции еще держатся, но новые технологии уже уверенно наступают.