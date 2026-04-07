Украинцы массово покупают Volkswagen, но электромобили наступают: что происходит на рынке перепродаж

В марте 2026 года внутренний рынок подержанных авто в Украине резко активизировался - было заключено 69 862 сделки, что на 17,2% больше, чем в феврале, посчитали в Институте исследований авторынка. Это один из самых сильных месяцев за последнее время, который четко показывает: украинцы вернулись к активному обновлению автопарка после зимнего затишья.

Кстати лидер среди свежепригнанных – Volkswagen, но не Golf

Немецкие авто держат рынок

Несмотря на все изменения, структура предпочтений украинцев остается стабильной. Немецкие бренды продолжают доминировать на внутреннем рынке, и прежде всего это касается Volkswagen.

Фактически формируется так называемый "немецкий монолит" - Volkswagen, BMW и Audi удерживают ключевые позиции, а покупатели все чаще выбирают именно европейские авто даже с пробегом.

Это уже не просто тренд - это устоявшаяся модель поведения, где на первый план выходят надежность, комфорт и ликвидность авто.

Passat вне конкуренции

В модельном рейтинге без изменений - Volkswagen Passat остается абсолютным лидером внутреннего рынка.

Его популярность объясняется просто: это универсальный автомобиль, который одинаково хорошо подходит и для семьи, и для работы. В то же время Skoda Octavia и Volkswagen Golf стабильно удерживают второе и третье места соответственно.

Эта "троица" фактически стала символом украинского авторынка, и меняется она очень медленно.

Lanos до сих пор жив

Отдельного внимания заслуживает феномен Daewoo Lanos. Несмотря на возраст и технологическую отсталость, он до сих пор остается в топ-5.

Причина очевидна - это самый доступный способ получить собственный автомобиль. Для многих украинцев Lanos остается своеобразным "билетом в автомобильный мир".

Электромобили набирают темп

Самое интересное изменение марта - это структура рынка по типам топлива.

Бензиновые авто пока удерживают лидерство (более 42%), но главный прорыв показали электромобили. Их доля выросла до 6,5%, прибавив более 3% только за месяц.

Причина проста - цены на топливо. Когда бензин стоит около 72 грн за литр, дизель - 86 грн, а газ приближается к 50 грн, электричество выглядит все более привлекательным.

Фактически выбор электромобиля сегодня - это уже не об экологии, а об экономии.

Кстати в марте приобрели больше бензиновых новых авто, а меньше - электрических

Дизель и газ теряют позиции

На этом фоне дизельные авто постепенно сдают позиции - их доля снизилась на 2,6%.

Похожая ситуация и с газом. Несмотря на то, что он долгое время был самой дешевой альтернативой, рост цен нивелирует это преимущество.

Рынок постепенно переходит в новую фазу, где ключевую роль играет не тип двигателя, а общая стоимость владения авто.

Люкс-сегмент не сдается

Интересно, что даже в сложные времена украинцы активно покупают премиальные авто.

В марте было перепродано 253 автомобиля Porsche, а также единичные Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce и Bentley.

Это свидетельствует о том, что сегмент роскоши остается стабильным и не зависит от общих экономических колебаний.

К теме действительно ли Киев в ТОП-3 городов в Европе по продажам Bentley

Вывод

Март 2026 года показал, что украинский авторынок входит в фазу активного восстановления.

С одной стороны - стабильная любовь к немецкой классике и проверенным моделям. С другой - быстрый рост популярности электромобилей.

И именно эта комбинация будет определять рынок в ближайшие годы: традиции еще держатся, но новые технологии уже уверенно наступают.