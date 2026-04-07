Українці масово купують Volkswagen, але електромобілі наступають: що відбувається на ринку перепродажів

У березні 2026 року внутрішній ринок вживаних авто в Україні різко активізувався — було укладено 69 862 угоди, що на 17,2% більше, ніж у лютому, порахували в Інституті досліджень авторинку. Це один із найсильніших місяців за останній час, який чітко показує: українці повернулися до активного оновлення автопарку після зимового затишшя.

Німецькі авто тримають ринок

Попри всі зміни, структура вподобань українців залишається стабільною. Німецькі бренди продовжують домінувати на внутрішньому ринку, і насамперед це стосується Volkswagen.

Фактично формується так званий «німецький моноліт» — Volkswagen, BMW та Audi утримують ключові позиції, а покупці дедалі частіше обирають саме європейські авто навіть із пробігом.

Це вже не просто тренд — це усталена модель поведінки, де на перший план виходять надійність, комфорт і ліквідність авто.

Passat поза конкуренцією

У модельному рейтингу без змін — Volkswagen Passat залишається абсолютним лідером внутрішнього ринку.

Його популярність пояснюється просто: це універсальний автомобіль, який однаково добре підходить і для сім’ї, і для роботи. Водночас Skoda Octavia та Volkswagen Golf стабільно утримують друге та третє місця відповідно.

Ця «трійця» фактично стала символом українського авторинку, і змінюється вона дуже повільно.

Lanos досі живий

Окремої уваги заслуговує феномен Daewoo Lanos. Попри вік і технологічну відсталість, він досі залишається в топ-5.

Причина очевидна — це найдоступніший спосіб отримати власний автомобіль. Для багатьох українців Lanos залишається своєрідним «квитком у автомобільний світ».

Електромобілі набирають темп

Найцікавіша зміна березня — це структура ринку за типами пального.

Бензинові авто поки що утримують лідерство (понад 42%), але головний прорив показали електромобілі. Їхня частка зросла до 6,5%, додавши понад 3% лише за місяць.

Причина проста — ціни на пальне. Коли бензин коштує близько 72 грн за літр, дизель — 86 грн, а газ наближається до 50 грн, електрика виглядає дедалі привабливішою.

Фактично вибір електромобіля сьогодні — це вже не про екологію, а про економію.

Дизель і газ втрачають позиції

На цьому фоні дизельні авто поступово здають позиції — їхня частка знизилась на 2,6%.

Схожа ситуація і з газом. Попри те, що він довгий час був найдешевшою альтернативою, зростання цін нівелює цю перевагу.

Ринок поступово переходить у нову фазу, де ключову роль відіграє не тип двигуна, а загальна вартість володіння авто.

Люкс-сегмент не здається

Цікаво, що навіть у складні часи українці активно купують преміальні авто.

У березні було перепродано 253 автомобілі Porsche, а також поодинокі Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce та Bentley.

Це свідчить про те, що сегмент розкоші залишається стабільним і не залежить від загальних економічних коливань.

Висновок

Березень 2026 року показав, що український авторинок входить у фазу активного відновлення.

З одного боку — стабільна любов до німецької класики та перевірених моделей. З іншого — швидке зростання популярності електромобілів.

І саме ця комбінація визначатиме ринок найближчими роками: традиції ще тримаються, але нові технології вже впевнено наступають.