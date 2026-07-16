В еЧерга меняют систему приоритетов для грузовиков

Первоочередной доступ к прохождению очереди получат компании со статусом авторизованного экономического оператора (АЭО). Также приоритет будет предоставляться перевозкам, осуществляемым с таможенными документами Т1 или книжкой МДП (TIR).

Без изменений остается приоритет для транспортных средств, перевозящих скоропортящиеся товары. Об этом рассказывает заместитель главы Минразвития Сергей Деркач, который продолжает исполнять должностные обязанности.

Как будет работать новый механизм

Очередь будет формироваться в соотношении 3:5. Это означает, что на каждые три грузовика с приоритетом будут пропускать пять транспортных средств без приоритетного статуса.

Проверка права на приоритет будет происходить автоматически благодаря интеграции «еЧерги» с информационными системами Государственной таможенной службы.

Когда начнется тестирование

Тестовый запуск новой модели запланирован на пятницу. В Минразвития объясняют, что этот день выбрали из-за наименьшей нагрузки на пункты пропуска, чтобы минимизировать влияние на движение транспорта.

В ходе тестирования будет оцениваться, как новый алгоритм влияет на скорость прохождения границы и эффективность работы системы.

Цифровизации недостаточно

В министерстве подчеркивают, что одни только цифровые решения не способны полностью решить проблему очередей на границе. Для этого необходимо также развитие пограничной инфраструктуры, в частности создание отдельных полос движения для перевозчиков со статусом АЕО.

Ожидается, что сочетание цифровизации, современных таможенных процедур и модернизации пунктов пропуска позволит сократить время пересечения государственной границы для международных перевозчиков.