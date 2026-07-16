У єЧерзі змінюють систему пріоритетів для вантажівок

Першочерговий доступ до проходження черги матимуть компанії зі статусом авторизованого економічного оператора (АЕО). Також пріоритет надаватиметься перевезенням, що здійснюються з митними документами Т1 або книжкою МДП (TIR).

Без змін залишається пріоритет для транспортних засобів, які перевозять швидкопсувні товари. Про це розповідає заступник очільника глави Мінрозвитку Сергій Деркач, котрий продовжує виконувати посадові обов'язки.

Як працюватиме новий механізм

Черга формуватиметься у співвідношенні 3:5. Це означає, що на кожні три вантажівки з пріоритетом пропускатимуть п'ять транспортних засобів без пріоритетного статусу.

Перевірка права на пріоритет відбуватиметься автоматично завдяки інтеграції єЧерги з інформаційними системами Державної митної служби.

Коли стартує тестування

Тестовий запуск нової моделі запланований на п'ятницю. У Мінрозвитку пояснюють, що цей день обрали через найменше навантаження на пункти пропуску, аби мінімізувати вплив на рух транспорту.

Під час тестування оцінюватимуть, як новий алгоритм впливає на швидкість проходження кордону та ефективність роботи системи.

Цифровізації недостатньо

У міністерстві наголошують, що самі лише цифрові рішення не здатні повністю розв'язувати проблему черг на кордоні. Для цього необхідний також розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема створення окремих смуг руху для перевізників зі статусом АЕО.

Очікується, що поєднання цифровізації, сучасних митних процедур і модернізації пунктів пропуску дозволить скоротити час перетину державного кордону для міжнародних перевізників.