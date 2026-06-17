В концерне Volkswagen паника: топ-менеджеры оценили состояние компании как критическое

Немецкий автогигант Volkswagen переживает один из самых сложных кризисов за последние десятилетия. И теперь об этом всё откровеннее говорят не только аналитики или профсоюзы, но и сами руководители концерна.

По данным немецких СМИ Spiegel и Manager Magazine, , в Volkswagen провели анонимный опрос среди членов правления и наблюдательного совета. Целью было оценить, как топ-менеджмент и орган контроля видят реальное положение дел в компании.

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Результаты, которые ранее были известны только внутри концерна, оказались очень показательными. Часть руководителей оценивает ситуацию настолько критично, что говорит об угрозе самому существованию Volkswagen в его нынешнем виде.

Большинство членов правления видит угрозу для концерна

По информации WAZ/RND, шесть из девяти опрошенных членов правления якобы считают, что существование Volkswagen может оказаться под угрозой. Формулировка « “» — экзистенциальная угроза” для такого концерна звучит почти беспрецедентно: речь идет не об обычном спаде продаж или временном падении прибыли, а о сомнениях в способности компании сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

Для Volkswagen это особенно болезненно, ведь концерн десятилетиями был символом промышленной мощи Германии. Но сегодня группа одновременно сталкивается с несколькими проблемами: падением рентабельности, высокими затратами в Европе, давлением со стороны китайских конкурентов, сложным переходом на электромобили и ослаблением позиций на ключевых рынках.

Правление признает: единства нет

Не менее важный сигнал — внутренняя несогласованность. По данным немецких СМИ, именно правление в своих ответах фактически признало, что не имеет достаточного единства в отношении дальнейшего курса.

Для крупного автомобильного концерна это критично. Volkswagen состоит из множества брендов, среди которых Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat/Cupra, Bentley, Lamborghini, Ducati, MAN и Scania. В такой структуре даже обычные решения принимаются с трудом, а в условиях кризиса отсутствие единого видения может тормозить трансформацию.

Иными словами, проблема Volkswagen заключается не только в рынке. Вопрос также в том, способна ли сама управленческая система концерна быстро принимать непопулярные решения.

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Почему Volkswagen оказался в кризисе

Официальные финансовые показатели подтверждают: ситуация действительно непростая. По итогам 2025 года операционная прибыль Volkswagen Group упала на 53% — до 8,9 млрд евро, тогда как годом ранее она составляла 19,1 млрд евро. Операционная маржа сократилась до 2,8%.

Для глобального автоконцерна с выручкой более 320 млрд евро это очень низкий уровень рентабельности. Volkswagen продает около 9 млн автомобилей в год, но зарабатывает на них все меньше.

Компания объясняет ситуацию сложной рыночной конъюнктурой, тарифным давлением, высокими затратами, падением спроса в отдельных регионах и необходимостью масштабных инвестиций в электромобили, программное обеспечение и новые технологии.

Китай стал главным вызовом

Одна из ключевых проблем Volkswagen — Китай. На протяжении десятилетий этот рынок был для концерна источником огромных прибылей. Именно благодаря Китаю Volkswagen мог поддерживать глобальный масштаб, финансировать новые платформы и компенсировать более слабые результаты в других регионах.

Но ситуация изменилась. Китайские производители, в частности BYD, Geely, SAIC, Chery, Xpeng и другие, резко укрепили свои позиции в сегменте электромобилей и гибридов. Они быстрее выводят на рынок новые модели, активнее работают с программным обеспечением и часто предлагают более низкую цену при лучшей комплектации.

Volkswagen вынужден догонять конкурентов на рынке, где раньше сам диктовал правила. Именно поэтому концерн усиливает сотрудничество с китайскими партнерами, пересматривает модельную линейку и даже рассматривает возможность использования китайских разработок для Европы.

Завод VW в Цвикау. Фото Volkswagen

Европейские заводы стали слишком дорогими

Вторая проблема — высокая себестоимость производства в Германии и Европе. У Volkswagen большое количество заводов, сотрудников и сложная структура брендов. В период стабильного роста это было преимуществом, но в условиях падения маржи превратилось в бремя.

Компания уже объявила о масштабных сокращениях. К концу 2026 года Volkswagen планирует сократить число сотрудников в Германии на 19 тысяч человек. К 2030 году согласованная цель сокращений превышает 28 тысяч рабочих мест.

Параллельно концерн пересматривает загрузку заводов. В частности, неопределенным остается будущее отдельных площадок, таких как завод в Оснабрюке, где планируется сокращение производства T-Roc Cabrio. Это еще один признак того, что Volkswagen больше не может поддерживать все производственные мощности в привычном формате.

Электромобили не стали быстрым спасением

Volkswagen одним из первых среди традиционных автопроизводителей сделал большую ставку на электромобили после дизельного скандала. Линейка ID должна была стать символом нового этапа развития концерна.

Но переход оказался сложнее, чем ожидалось. Спрос на электромобили в Европе зависит от субсидий, в США сегмент развивается неравномерно, а в Китае Volkswagen вынужден конкурировать с местными брендами, которые лучше понимают цифровые ожидания покупателей.

К тому же электромобили требуют огромных инвестиций в аккумуляторы, программное обеспечение, платформы и зарядную инфраструктуру. Это давит на рентабельность именно тогда, когда классический бизнес с ДВС уже не обеспечивает прежнюю финансовую подушку.

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Что это означает для Volkswagen

Анонимный опрос руководителей не означает, что Volkswagen завтра исчезнет с рынка. Концерн остается одним из крупнейших автопроизводителей мира, обладает сильными брендами, огромной дилерской сетью, технологической базой и доступом к капиталу.

Но сигнал изнутри очень серьёзный. Если топ-менеджеры сами видят угрозу существованию концерна в нынешнем виде, это означает, что косметических изменений уже недостаточно.

Volkswagen придется решать сразу несколько вопросов: сокращать расходы, упрощать модельный ряд, ускорять разработку электромобилей, улучшать программное обеспечение, переосмысливать роль европейских заводов и восстанавливать конкурентоспособность в Китае.

Почему это важно для Украины

Для украинского рынка ситуация в Volkswagen также имеет значение. Volkswagen остается одним из самых популярных брендов среди импортируемых подержанных автомобилей, а модели Golf, Passat, Tiguan, Touareg, Transporter и Caddy хорошо известны украинским покупателям.

Если концерн изменит стратегию, это может повлиять на модельный ряд, цены, доступность новых автомобилей, поставки запчастей и развитие моделей с электрическим приводом. Особенно важным будет то, сможет ли Volkswagen предложить более доступные электромобили и гибриды, способные конкурировать с китайскими марками.

Для Украины, где покупатели очень чувствительны к цене, будущая стратегия Volkswagen может определить, останется ли бренд массовым выбором или постепенно сместится в более дорогой и менее доступный сегмент.