У Volkswagen паніка: топменеджери оцінили стан концерну як критичний

Німецький автогігант Volkswagen переживає одну з найскладніших криз за останні десятиліття. І тепер про це дедалі відвертіше говорять не лише аналітики чи профспілки, а й самі керівники концерну.

За даними німецьких медіа Spiegel та Manager Magazine, у Volkswagen провели анонімне опитування серед членів правління та наглядової ради. Метою було оцінити, як топменеджмент і орган контролю бачать реальний стан компанії.

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Результати, які раніше були відомі лише всередині концерну, виявилися дуже показовими. Частина керівників оцінює ситуацію настільки критично, що говорить про загрозу самому існуванню Volkswagen у його нинішньому вигляді.

Більшість правління бачить загрозу для концерну

За інформацією WAZ/RND, шість із дев’яти опитаних членів правління нібито вважають, що існування Volkswagen може бути під загрозою. Формулювання “екзистенційна загроза” для такого концерну звучить майже безпрецедентно: йдеться не про звичайний спад продажів чи тимчасове падіння прибутку, а про сумніви у здатності компанії зберегти конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Для Volkswagen це особливо болісно, адже концерн десятиліттями був символом промислової сили Німеччини. Але сьогодні група одночасно стикається з кількома проблемами: падінням прибутковості, високими витратами в Європі, тиском китайських конкурентів, складним переходом до електромобілів і слабшою позицією на ключових ринках.

Правління визнає: єдності немає

Не менш важливий сигнал — внутрішня неузгодженість. За даними німецьких ЗМІ, саме правління у відповідях фактично визнало, що не має достатньої єдності щодо подальшого курсу.

Для великого автомобільного концерну це критично. Volkswagen складається з багатьох брендів, серед яких Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat/Cupra, Bentley, Lamborghini, Ducati, MAN і Scania. У такій структурі навіть звичайні рішення ухвалюються складно, а в умовах кризи відсутність єдиного бачення може гальмувати трансформацію.

Інакше кажучи, проблема Volkswagen полягає не лише в ринку. Питання також у тому, чи здатна сама управлінська система концерну швидко ухвалювати непопулярні рішення.

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Чому Volkswagen опинився в кризі

Офіційні фінансові показники підтверджують: ситуація справді непроста. За підсумками 2025 року операційний прибуток Volkswagen Group впав на 53% — до 8,9 млрд євро, тоді як роком раніше він становив 19,1 млрд євро. Операційна маржа скоротилася до 2,8%.

Для глобального автоконцерну з виручкою понад 320 млрд євро це дуже низький рівень прибутковості. Volkswagen продає близько 9 млн автомобілів на рік, але заробляє на них дедалі менше.

Компанія пояснює ситуацію складним ринковим середовищем, тарифним тиском, високими витратами, падінням попиту в окремих регіонах і необхідністю масштабних інвестицій у електромобілі, програмне забезпечення та нові технології.

Китай став головним викликом

Одна з ключових проблем Volkswagen — Китай. Десятиліттями цей ринок був для концерну джерелом величезних прибутків. Саме завдяки Китаю Volkswagen міг підтримувати глобальний масштаб, фінансувати нові платформи та компенсувати слабші результати в інших регіонах.

Але ситуація змінилася. Китайські виробники, зокрема BYD, Geely, SAIC, Chery, Xpeng та інші, різко посилили позиції в електромобілях і гібридах. Вони швидше виводять нові моделі, активніше працюють із програмним забезпеченням і часто пропонують нижчу ціну за кращого оснащення.

Volkswagen змушений наздоганяти конкурентів на ринку, де раніше сам задавав правила. Саме тому концерн посилює співпрацю з китайськими партнерами, переглядає модельну лінійку й навіть розглядає можливість використання китайських розробок для Європи.

Завод VW у Цвікау. Фото Volkswagen

Європейські заводи стали занадто дорогими

Друга проблема — висока собівартість виробництва в Німеччині та Європі. Volkswagen має велику кількість заводів, працівників і складну структуру брендів. У період стабільного зростання це було перевагою, але в умовах падіння маржі перетворилося на тягар.

Компанія вже оголосила масштабні скорочення. До кінця 2026 року Volkswagen планує зменшити кількість працівників у Німеччині на 19 тисяч осіб. До 2030 року погоджена ціль скорочень перевищує 28 тисяч робочих місць.

Паралельно концерн переглядає завантаження заводів. Зокрема, невизначеним залишається майбутнє окремих майданчиків, таких як завод в Оснабрюку, де планують скорочення виробництва T-Roc Cabrio. Це ще один симптом того, що Volkswagen більше не може утримувати всі виробничі потужності у звичному форматі.

Електромобілі не стали швидким порятунком

Volkswagen одним із перших серед традиційних автовиробників зробив велику ставку на електромобілі після дизельного скандалу. Лінійка ID мала стати символом нового етапу розвитку концерну.

Але перехід виявився складнішим, ніж очікувалося. Попит на електромобілі в Європі залежить від субсидій, у США сегмент розвивається нерівномірно, а в Китаї Volkswagen змушений конкурувати з місцевими брендами, які краще розуміють цифрові очікування покупців.

До того ж електромобілі вимагають величезних інвестицій у батареї, софт, платформи та зарядну екосистему. Це тисне на прибутковість саме тоді, коли класичний бізнес із ДВЗ уже не дає колишньої фінансової подушки.

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Що це означає для Volkswagen

Анонімне опитування керівників не означає, що Volkswagen завтра зникне з ринку. Концерн залишається одним із найбільших автовиробників світу, має сильні бренди, величезну дилерську мережу, технологічну базу та доступ до капіталу.

Але сигнал ізсередини дуже серйозний. Якщо топменеджери самі бачать загрозу існуванню концерну в нинішньому вигляді, це означає, що косметичних змін уже недостатньо.

Volkswagen доведеться вирішувати одразу кілька питань: скорочувати витрати, спрощувати модельний ряд, пришвидшувати розробку електромобілів, покращувати програмне забезпечення, переосмислювати роль європейських заводів і відновлювати конкурентоспроможність у Китаї.

Чому це важливо для України

Для українського ринку ситуація у Volkswagen також має значення. Volkswagen залишається одним із найпопулярніших брендів серед імпортованих уживаних автомобілів, а моделі Golf, Passat, Tiguan, Touareg, Transporter і Caddy добре відомі українським покупцям.

Якщо концерн змінюватиме стратегію, це може вплинути на модельну лінійку, ціни, доступність нових авто, постачання запчастин і розвиток електричних моделей. Особливо важливим буде те, чи зможе Volkswagen запропонувати доступніші електромобілі та гібриди, здатні конкурувати з китайськими марками.

Для України, де покупець дуже чутливий до ціни, майбутня стратегія Volkswagen може визначити, чи залишиться бренд масовим вибором, чи поступово зміститься у дорожчий і менш доступний сегмент.