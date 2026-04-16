В Польше цены на топливо с пятницы снова падают

Курс на удешевление продолжается уже несколько дней подряд. Правительство страны еще больше снизило предельные цены на топливо. Как пишет moto.pl, новые тарифы вступят в силу с этой пятницы.

Объявленные сегодня Министерством энергетики цены существенно отличаются от тех, что были неделю назад. Больше всего подешевел дизель.

С 17 марта такие розничные цены:

бензин Pb95 - 6,04 зл/л

бензин Pb98 - 6,59 зл/л

дизель - 7,18 зл/л

Какие розничные цены были 10 апреля:

Pb95 - 6,17 зл/л

Pb98 - 6,77 зл/л

дизель - 7,66 зл/л

Таким образом, дизельное топливо за неделю подешевело почти на 0,5 злотых за литр. В то же время фактические цены на АЗС могут быть еще ниже – на несколько десятков грошей от установленного максимума.

Причина – ситуация на мировом рынке

Снижение цен связано с колебаниями на глобальном нефтяном рынке. Инвесторы положительно отреагировали на сигналы о возможном снижении напряженности на Ближнем Востоке, в частности дипломатические контакты между Израилем и Ливаном.

Несмотря на это, риски остаются: Ормузский пролив частично ограничен для судоходства, а США продолжают операции по безопасности в регионе и давление на Иран.

Чего ожидать в перспективе

Положительная ценовая динамика создает для водителей краткосрочное "окно" более дешевого топлива после периода роста. Правда, далеких прогнозов эксперты делать не решаются, поскольку ситуация на Ближнем Востоке еще очень шаткая.

Если тенденция на мировых рынках сохранится, то в ближайшие дни правительство обещает дальнейшее снижение цен. Однако здесь есть один нюанс – "если"...