В понедельник на АЗС Польши ожидается "тяжелый день"

Снижение цен на польских заправках ожидается уже на нынешней неделе, что будет хорошим подарком к Пасхальным праздникам. По традиции на эти календарные даты (в этом году в основном на 5 и 6 апреля) трафик движения растет.

Как сообщило "Польское радио", правительство вводит снижение акцизов и НДС на топливо. Поэтому литр бензина может подешеветь на 1 злотый 20 грош. Это примерно 30 евроцентов, что станет существенной поддержкой потребителей.

Водители действие правительства похвалили

Эксперты уже расценивают такую Программу как реальную поддержку и защиту владельцев частного транспорта и коммерческих перевозчиков от влияния топливного кризиса и роста цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Водители довольны правительственной программой, что уже среди них получила название "Низкие цены на топливо". Все понимают, что снижение ставки НДС на топливо с 23% до 8% и акцизного сбора до минимальной разрешенной ЕС ставки (на 29 денег для бензина и 28 денег для дизеля), для бюджета будет убыточно, но людям это подспорье.

Примерно будет так:

бензин 95 – с ~7,14 зл до ~5,94 зл/л

дизель – с ~8,69 зл до ~7,49 зл/л

"У меня уже несколько десятков часов есть основания полагать, в том числе из-за информации, которую мы получили от наших союзников, что трудно ожидать стабилизации на Ближнем Востоке в ближайшие дни. Мы решили действовать быстро, нам важно, чтобы до Пасхальных праздников по крайней мере проконтролировать эту ситуацию, чтобы цены на топливо не слишком сильно ударили по карману польских семей, - заявил премьер-министр Дональд Туск.

В понедельник на АЗС начнут адаптацию кассовых аппаратов

За последнюю неделю цены на заправках в Польше выросли от нескольких грош до 2 злотых (0,5 евро) в зависимости от региона и вида топлива.

Как уточняет money.pl, в воскресенье, то есть на следующий день после публикации в "Вестнике законов", вступили в силу некоторые меры, направленные на снижение цен на топливо на заправках.

В субботу вечером также были опубликованы два распоряжения Министерства финансов и экономики, снижающие ставки НДС и акцизного налога на топливо.

Сниженная ставка НДС в размере 8% будет действовать с 31 марта по 30 апреля этого года. Сниженный акцизный налог будет действовать с 30 марта по 15 апреля.

Однако ожидается, что изменения цен на заправках будут заметны не ранее, чем во вторник. Это связано с необходимостью адаптации кассовых аппаратов.

Спешат не очень спеша

Вероятно, в этой процедуре владельцы АЗС не сильно спешат по "адаптации кассовых аппаратов", обещая уменьшение стоимости не раньше вторника. Как выяснила редакция Авто24, техническое изменение ценника в системе занимает 5–10 минут, максимум это получасовой промежуток.

В сети брендовых АЗС изменение цены происходит централизованно через главный офис. На практике это означает, что после внесения администратором новых данных в базу данных, цены автоматически синхронизируются с кассовым программным обеспечением через всю сеть на всех станциях за считанные минуты.