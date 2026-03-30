У понеділок на АЗС Польщі очікується "важкий день"

Зниження цін на польських заправках очікується вже на нинішньому тижні, що буде гарним дарунком до Великодніх свят. За традицією на ці календарні дати (цього року в основному на 5 й 6 квітня) трафік руху зростає.

Як повідомило "Польське радіо", уряд запроваджує зниження акцизів та ПДВ на пальне. Відтак літр бензину може подешевшати на 1 злотий 20 грошей. Це приблизно 30 євроцентів, що стане суттєвою підтримкою споживачів.

Водії дію уряду похвалили

Експерти вже розцінюють таку Програму як реальну підтримку й захист власників приватного транспорту та комерційних перевізників від впливу паливної кризи та зростання цін на фоні конфлікту на Близькому Сході.

Водії задоволені урядовою програмою, що вже з-поміж них отримала назву "Нижчі ціни на пальне". Всі розуміють, що зниження ставки ПДВ на пальне з 23% до 8% та акцизного збору до мінімальної дозволеної ЄС ставки (на 29 грошей для бензину та 28 грошей для дизеля), для бюджету буде збитково, але людям це підмога.

Орієнтовно буде так:

бензин 95 - з ~7,14 зл до ~5,94 зл/л

дизель - з ~8,69 зл до ~7,49 зл/л

"У мене вже кілька десятків годин є підстави вважати, у тому числі через інформацію, яку ми отримали від наших союзників, що важко очікувати стабілізації на Близькому Сході найближчими днями. Ми вирішили діяти швидко, нам важливо, щоб до Великодніх свят принаймні проконтролювати цю ситуацію, щоб ціни на паливо не надто сильно вдарили по кишені польських родин, - заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.

У понеділок на АЗС почнуть адаптацію касових апаратів

За останній тиждень ціни на заправках у Польщі зросли від кількох грошей до 2 злотих (0,5 євро) залежно від регіону та виду палива.

Як уточнює money.pl, у неділю, тобто наступного дня після публікації у "Віснику законів", набули чинності деякі заходи, спрямовані на зниження цін на пальне на заправках.

У суботу ввечері також були опубліковані два розпорядження Міністерства фінансів та економіки, що знижують ставки ПДВ та акцизного податку на паливо.

Знижена ставка ПДВ у розмірі 8% діятиме з 31 березня по 30 квітня цього року. Знижений акцизний податок діятиме з 30 березня по 15 квітня.

Однак очікується, що зміни цін на заправках будуть помітні не раніше, ніж у вівторок. Це пов'язано з необхідністю адаптації касових апаратів.

Поспішають не дуже поспішаючи

Ймовірно, у цій процедурі власники АЗС не сильно поспішають щодо "адаптації касових апаратів", обіцяючи зменшення вартості не раніше вівторка. Як з'ясувала редакція Авто24, технічна зміна цінника у системі займає 5–10 хвилин, щонайбільше це півгодинний проміжок.

У мережі брендових АЗС зміна ціни відбувається централізовано через головний офіс. На практиці це означає, що після внесення адміністратором нових даних у базу даних, ціни автоматично синхронізуються з касовим програмним забезпеченням через всю мережу на всіх станціях за лічені хвилини.