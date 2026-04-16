У Польщі ціни на пальне з п'ятниці знову падають

Курс на до здешевлення триває вже кілька днів поспіль. Уряд країни ще більше знизив граничні ціни на пальне. Як пише moto.pl, нові тарифи набудуть чинності з цієї п'ятниці.

Оголошені сьогодні Міністерством енергетики ціни суттєво відрізняються від тих, що були тиждень тому. Найбільше подешевшав дизель.

Читайте також Пальне на АЗС Польщі суттєво подешевшає: що зробив уряд

З 17 березня такі роздрібні ціни:

бензин Pb95 — 6,04 зл/л

бензин Pb98 — 6,59 зл/л

дизель — 7,18 зл/л

Які роздрібні ціни були 10 квітня:

Pb95 — 6,17 зл/л

Pb98 — 6,77 зл/л

дизель — 7,66 зл/л

Читайте також Для АЗС Польщі обмежили вартість пального

Таким чином, дизельне пальне за тиждень подешевшало майже на 0,5 злотого за літр. Водночас фактичні ціни на АЗС можуть бути ще нижчими — на кілька десятків грошів від встановленого максимуму.

Причина – ситуація на світовому ринку

Зниження цін пов’язане із коливаннями на глобальному нафтовому ринку. Інвестори позитивно відреагували на сигнали про можливе зниження напруженості на Близькому Сході, зокрема дипломатичні контакти між Ізраїлем і Ліваном.

Попри це, ризики залишаються: Ормузька протока частково обмежена для судноплавства, а США продовжують операції з безпеки в регіоні та тиск на Іран.

Читайте також Як країни ЄС знижують ціни на пальне: від зменшення податків до держрегулювання

Чого очікувати в перспективі

Позитивна цінова динаміка створює для водіїв короткострокове "вікно" дешевшого пального після періоду зростання. Щоправда, далеких прогнозів експерти робити не наважуються, оскільки ситуація на Близькому Сході ще дуже хитка.

Якщо тенденція на світових ринках збережеться, то найближчими днями уряд обіцяє подальше зниження цін. Однак тут є один нюанс – "якщо"...