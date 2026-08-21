В США вводятся стандарты эффективности шин: для чего они нужны

Как объясняет Carscoops, новые правила будут касаться шин, продаваемых как замена оригинальных комплектов, установленных автопроизводителями на новых автомобилях.

Основное внимание – сопротивления качению

Ключевым показателем в новых стандартах станет сопротивление качению. Речь идет о количестве энергии, которую шина тратит на деформацию во время движения. Высшее сопротивление качению увеличивает нагрузку на силовую установку, поэтому автомобиль с бензиновым двигателем потребляет больше топлива, а электромобиль может терять часть запаса хода.

Проблема заключается в том, что сменные шины не всегда имеют такие же характеристики, как оригинальная резина, с которой автомобиль покидает завод. Калифорнийские регуляторы хотят изменить эту ситуацию, требуя, чтобы новые шины в среднем были не менее эффективны оригинального оборудования.

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Правила будут вводиться в два этапа. Первый будет действовать с 2029 по 2033 год, и Калифорнийская энергетическая комиссия оценивает дополнительную стоимость соответствующих шин примерно в 1,50 доллара за одну шину. С 2033 года требования станут более строгими, а прогнозируемая прибавочная стоимость вырастет примерно до 6,50 доллара за шину.

Власти ожидают экономии для водителей

Несмотря на потенциальное удорожание шин, регуляторы считают, что водители смогут компенсировать эти расходы благодаря более низкому потреблению топлива и электроэнергии. Калифорния прогнозирует около 1 млрд долларов ежегодной экономии для водителей, а сокращение выбросов CO2 может составить около 2 млн метрических тонн в год.

По расчетам Калифорнийской энергетической комиссии, типичный владелец автомобиля с бензиновым двигателем может сэкономить около 179 долларов на топливе в течение срока эксплуатации комплекта шин. В расчете использовалась цена бензина на уровне 4,60 доллара за галлон (1,21 доллара за литр).

Шинная индустрия опасается новых проблем

Представители шинной отрасли не разделяют оптимизм регуляторов. Производители и продавцы предупреждают о возможном росте затрат, сложностях с контролем соблюдения требований и конкуренции с дешевым импортом, который может не соответствовать калифорнийским стандартам. По данным New York Times, только около 30% шин отвечают требованиям, которые Калифорния планирует ввести до 2033 года.

Это означает, что производителям придется адаптировать значительную часть ассортимента для соответствия новым правилам. Для водителей это может означать сокращение выбора отдельных моделей шин, если производители решат не адаптировать определенную продукцию к требованиям калифорнийского рынка.

Спортивные и внедорожные шины получат исключения

Новые стандарты не направлены на полное запрещение высокопроизводительной резины. В правилах предусмотрены отдельные категории для шин, предназначенных для специфических условий эксплуатации. В частности, исключения получат экстремальные трековые шины, которые разрабатываются, прежде всего, для использования на гоночных трассах. Вне новых требований также остаются большие внедорожные шины, мотоциклетная резина и некоторые зимние шины.

В то же время часть высокопроизводительных летних шин может оказаться в более сложном положении. Если конкретная модель не будет иметь достаточно экстремальных характеристик для получения исключения, производителю придется адаптировать ее к новым требованиям или прекратить продажу в Калифорнии.

Правила касаются продаж, а не конфискации шин