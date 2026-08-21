В США запроваджують стандарти ефективності шин: для чого вони потрібні

Як пояснює Carscoops, нові правила стосуватимуться шин, які продаються як заміна оригінальних комплектів, встановлених автовиробниками на нових автомобілях.

Основна увага – опору коченню

Ключовим показником у нових стандартах стане опір коченню. Йдеться про кількість енергії, яку шина витрачає на деформацію під час руху. Вищий опір коченню збільшує навантаження на силову установку, через що автомобіль із бензиновим двигуном споживає більше пального, а електромобіль може втрачати частину запасу ходу.

Проблема полягає в тому, що змінні шини не завжди мають такі самі характеристики, як оригінальна гума, з якою автомобіль залишає завод. Каліфорнійські регулятори хочуть змінити цю ситуацію, вимагаючи, щоб нові шини в середньому були не менш ефективними за оригінальне обладнання.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Правила запроваджуватимуть у два етапи. Перший діятиме з 2029 до 2033 року, і Каліфорнійська енергетична комісія оцінює додаткову вартість відповідних шин приблизно у 1,50 долара за одну шину. З 2033 року вимоги стануть суворішими, а прогнозована додаткова вартість зросте приблизно до 6,50 долара за шину.

Влада очікує економії для водіїв

Попри потенційне подорожчання шин, регулятори вважають, що водії зможуть компенсувати ці витрати завдяки нижчому споживанню пального та електроенергії. Каліфорнія прогнозує майже 1 млрд доларів щорічної економії для водіїв, а скорочення викидів CO2 може становити близько 2 млн метричних тонн на рік.

За розрахунками Каліфорнійської енергетичної комісії, типовий власник автомобіля з бензиновим двигуном може заощадити близько 179 доларів на пальному протягом терміну експлуатації комплекту шин. У розрахунку використовувалася ціна бензину на рівні 4,60 долара за галон (1,21 долара за літр).

Шинна індустрія побоюється нових проблем

Представники шинної галузі не поділяють оптимізму регуляторів. Виробники та продавці попереджають про можливе зростання витрат, складнощі з контролем дотримання вимог і конкуренцію з дешевим імпортом, який може не відповідати каліфорнійським стандартам. За даними New York Times, наразі лише близько 30% шин відповідають вимогам, які Каліфорнія планує запровадити до 2033 року.

Це означає, що виробникам доведеться адаптувати значну частину асортименту для відповідності новим правилам. Для водіїв це потенційно може означати скорочення вибору окремих моделей шин, якщо виробники вирішать не адаптовувати певну продукцію до вимог каліфорнійського ринку.

Спортивні та позашляхові шини отримають винятки

Нові стандарти не спрямовані на повну заборону високопродуктивної гуми. У правилах передбачені окремі категорії для шин, призначених для специфічних умов експлуатації. Зокрема, винятки отримають екстремальні трекові шини, які розробляються насамперед для використання на гоночних трасах. Поза межами нових вимог також залишаються великі позашляхові шини, мотоциклетна гума та деякі зимові шини.

Водночас частина високопродуктивних літніх шин може опинитися у складнішому становищі. Якщо конкретна модель не матиме достатньо екстремальних характеристик, щоб отримати виняток, виробнику доведеться адаптувати її до нових вимог або припинити продаж у Каліфорнії.

Правила стосуються продажу, а не конфіскації шин