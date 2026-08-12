Вместо запаски – мужчина: как на Audi пытались прорваться в Молдову

История, которую сообщили Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и ДБР Черновицкой области, началась с социальных сетей, а закончилась погоней недалеко от украинско-молдавской границы.

По данным следствия, канал нелегальной переправки мужчин работал, по меньшей мере, с февраля 2026 года. Желающие уехать из Украины в очередной раз доверились сомнительным схемам с не менее сомнительными их организаторами.

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В поисках легкого заработка

Потенциальных клиентов искали через TikTok. Общение с самого начала и в процессе договоренностей проходило с использованием вымышленных имен.

За незаконный выезд из Черновцов в Молдову просили 5500 долларов с человека. По версии следствия к схеме был причастен пограничник.

Он встречал мужчин в Черновцах, перевозил их в направлении границы и использовал информацию о местах и времени несения службы пограничных нарядов.

Старенькая Audi была с секретом

Для прохождения блокпостов клиентов прятали в специально оборудованном отсеке автомобиля, предназначенном для запасного колеса. Именно эта деталь попала на обнародованные стражами порядка фото.

На снимках виден старый Audi A6 Avant поколения C4. Это можно установить по надписям на крышке багажника – версия 2.5 TDI.

Audi A6 C4 до границы чуть-чуть не доехала и обещанная миссия оборвалась фактически уже на самом финише. Фото: прокуратура/ДБР

Это – универсал, у которого запасное колесо штатно размещается под полом багажного отсека. В зависимости от комплектации Audi A6 C4 Avant комплектовалась, в частности, колесами 195/65 R15 – диаметр такого колеса составляет около 63,5 см.

То есть сама конструкция рассчитана на достаточно большую нишу под полом, но никак не на перевозку человека. В этом случае ее, по данным следствия, специально переоборудовали под тайник.

Блокпост прошел, далее началась погоня

В одном из случаев автомобиль с спрятанным в нем мужчиной мобилизационного возраста прошел блокпост после поверхностного осмотра.

Однако дальше машину попытались остановить оперативники ДПС. Водитель законное требование об остановке проигнорировал и принялся бежать.

После преследования автомобиль все же был задержан фактически возле украинско-молдавской границы. Во время осмотра правоохранители нашли мужчину в специально обустроенном тайнике.

Служебное удостоверение пограничника "перевозчику" не помогло – арестовали сразу. Фото: ДБР

Это была не первая поездка

Следователи задокументировали четыре факта незаконной переправки мужчин. В ходе пятой попытки пограничника задержали.

Прокуратура сообщила о подозрении 38-летнему старшему сержанту одного из правоохранительных органов специального назначения. По данным следствия, он встретил одного из "клиентов" в Черновцах, перевозил его между населенными пунктами области и спрятал в нише для запасного колеса.

До 7 лет за решеткой

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы, а также три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг людей, которые могут быть причастны к организации канала.