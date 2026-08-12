Замість запаски – чоловік: як на Audi намагалися прорватися до Молдови

Історія, яку повідомили Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону та ДБР Чернівецької області, почалася із соціальних мереж, а закінчилася погонею неподалік українсько-молдовського кордону.

За даними слідства, канал нелегального переправлення чоловіків працював щонайменше з лютого 2026 року. Охочі виїхати з України в черговий раз довірилися сумнівним схемам з не менш сумнівними їх організаторами.

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У пошуках легкого заробітку

Потенційних клієнтів шукали через TikTok. Спілкування від початку й в процесі домовленостей проходило з використанням вигаданих імен.

За незаконний виїзд із Чернівців до Молдови просили 5500 доларів з людини. За версією слідства до схеми був причетний прикордонник.

Він зустрічав чоловіків у Чернівцях, перевозив їх у напрямку кордону та використовував інформацію про місця і час несення служби прикордонних нарядів.

Старенька Audi була з секретом

Для проходження блокпостів клієнтів ховали у спеціально обладнаному відсіку автомобіля, призначеному для запасного колеса. Саме ця деталь потрапила на оприлюднені правоохоронцями фото.

На знімках видно старий Audi A6 Avant покоління C4. Це можна встановити за написами на кришці багажника – версія 2.5 TDI.

Audi A6 C4 до кордону трохи не доїхала й обіцяна місія обірвалася фактично вже на самісінькому фініші. Фото: прокуратура/ДБР

Це – універсал, у якого запасне колесо штатно розміщується під підлогою багажного відсіку. Залежно від комплектації Audi A6 C4 Avant комплектувалася, зокрема, колесами 195/65 R15 – діаметр такого колеса становить близько 63,5 см.

Тобто сама конструкція розрахована на досить велику нішу під підлогою, але аж ніяк не на перевезення людини. У цьому випадку її, за даними слідства, спеціально переобладнали під схованку.

Блокпост пройшов, далі почалася погоня

В одному з випадків автомобіль із захованим у ньому чоловіком мобілізаційного віку пройшов блокпост після поверхневого огляду.

Однак далі машину спробували зупинити оперативники ДПС. Водій законну вимогу про зупинку проігнорував і почав тікати.

Після переслідування автомобіль все-таки затримали фактично біля українсько-молдовського кордону. Під час огляду правоохоронці знайшли чоловіка у спеціально облаштованій схованці.

Службове посвідчення прикордонника "перевізнику" не допомогло – арештували відразу. Фото: ДБР

Це була не перша поїздка

Слідчі задокументували чотири факти незаконного переправлення чоловіків. Під час п’ятої спроби прикордонника затримали.

Прокуратура повідомила про підозру 38-річному старшому сержанту одного з правоохоронних органів спеціального призначення. За даними слідства, саме він зустрів одного з "клієнтів" у Чернівцях, перевозив його між населеними пунктами області та сховав у ніші для запасного колеса.

До 7 років за ґратами

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі, а також до трьох років позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло людей, які можуть бути причетними до організації каналу.