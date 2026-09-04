Volkswagen Group сократит половину модельного ряда и 50 тысяч рабочих мест

Наблюдательный совет Volkswagen Group единогласно одобрила программу, которую компания называет "Планом будущего 2030". В концерне описывают ее как наиболее масштабную и стратегически глубокую трансформацию в истории Volkswagen. Одним из ключевых пунктов программы станет сокращение модельного ряда.

До 2035 года Volkswagen Group планирует вывести из производства около половины модельного ряда, сосредоточившись на автомобилях, имеющих наибольшее значение для бизнеса. В то же время концерн намерен примерно на 75 процентов сократить сложность модельного предложения.

Это означает меньшее количество версий, комплектаций и других вариантов для оставшихся автомобилей. В Volkswagen ожидается, что такая стратегия позволит увеличить объемы производства каждой модели, сократить затраты и получить больший эффект от масштабирования. Компания также планирует адаптировать платформы, электронные архитектуры, системы помощи водителю и программное обеспечение к особенностям рынков Западного и Восточного полушарий.

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Четыре завода Volkswagen оказались под вопросом

Одним из сложных последствий реструктуризации станет пересмотр производственных мощностей в Европе. Volkswagen считает, что нынешние мощности превышают потребность примерно в 500 тысяч автомобилей. Компания планирует до конца июня 2027 разработать дальнейшую концепцию использования производственных площадок.

При этом Volkswagen предупреждает, что гарантированное распределение производства между заводами в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме на период с 2031 по 2034 год теперь обеспечить невозможно. В Volkswagen отметили, что для этих предприятий оцениваются альтернативные варианты использования.

Эти заводы выпускают модели разных брендов концерна. Среди них Audi A5, A6, A8, e-tron GT и Q4, e-tron, CUPRA Born, а также Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.7 Tourer и ID. Buzz. Таким образом потенциальные изменения могут повлиять не только на бренд Volkswagen, но и на производственные программы Audi и CUPRA.

Volkswagen планирует сократить 50 000 работников

Реструктуризация коснется и персонала. В компании заявили о необходимости привести численность рабочей силы в соответствие с экономической ситуацией. Речь идет примерно о 50 тысячах рабочих мест, которые могут быть сокращены в рамках трансформации. Изменения будут касаться не только производственного персонала, но и части управленческих структур.

Volkswagen планирует упростить систему управления. Концерн хочет создать более компактную структуру руководства, более четко распределить ответственность и сократить цепочки принятия решений.

Концерн продаст часть непрофильного бизнеса

Volkswagen Group пересматривает не только модельный ряд и производственные мощности. Компания также оценивает свой портфель бизнесов и активов. Приблизительно треть направлений, которые концерн относит к "нестратегической деятельности", планируют продать или переориентировать. В дальнейшем Volkswagen хочет сосредоточиться на компаниях и бизнесах, которые вносят четкий стратегический и финансовый вклад в основную деятельность группы. Отдельно пересматривается портфель недвижимости. Часть активов также может быть продана.

Volkswagen ставит целью 9 млн автомобилей в год

Несмотря на масштаб сокращений, стратегия Volkswagen предполагает не уменьшение концерна как такового, а концентрацию ресурсов в наиболее прибыльных и перспективных направлениях. Группа планирует выйти на объем продаж около 9 млн. автомобилей в год.

Бренд SEAT в скором времени могут закрыть

Это может привести к дальнейшему просмотру модельных программ отдельных брендов. В частности, ранее появлялись сообщения о возможном прекращении производства и ликвидацию бренда SEAT.

Volkswagen инвестирует миллиарды в трансформацию

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блум заявил, что наблюдательный совет единогласно поддержал представленный Исполнительным советом план.