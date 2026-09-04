Volkswagen Group скоротить половину модельного ряду та 50 тисяч робочих місць

Наглядова рада Volkswagen Group одноголосно схвалила програму, яку компанія називає "Планом майбутнього 2030". У концерні описують її як найбільш масштабну та стратегічно глибоку трансформацію в історії Volkswagen. Одним із ключових пунктів програми стане скорочення модельного ряду.

До 2035 року Volkswagen Group планує вивести з виробництва близько половини модельного ряду, зосередившись на автомобілях, які мають найбільше значення для бізнесу. Одночасно концерн має намір приблизно на 75 відсотків скоротити складність модельної пропозиції.

Це означає меншу кількість версій, комплектацій та інших варіантів для автомобілів, що залишаться. У Volkswagen очікують, що така стратегія дозволить збільшити обсяги виробництва кожної моделі, скоротити витрати та отримати більший ефект від масштабування. Компанія також планує адаптувати платформи, електронні архітектури, системи допомоги водієві та програмне забезпечення до особливостей ринків Західної та Східної півкуль.

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Чотири заводи Volkswagen опинилися під питанням

Одним із найскладніших наслідків реструктуризації стане перегляд виробничих потужностей у Європі. Volkswagen вважає, що нинішні потужності перевищують потребу приблизно на 500 тисяч автомобілів. Компанія планує до кінця червня 2027 року розробити подальшу концепцію використання виробничих майданчиків.

При цьому Volkswagen попереджає, що гарантований розподіл виробництва між заводами в Емдені, Цвіккау, Ганновері та Неккарзульмі на період з 2031 до 2034 року наразі забезпечити неможливо. У Volkswagen зазначили, що для цих підприємств оцінюються альтернативні варіанти використання.

Ці заводи випускають моделі різних брендів концерну. Серед них Audi A5, A6, A8, e-tron GT і Q4 e-tron, CUPRA Born, а також Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID.7 Tourer та ID. Buzz. Таким чином, потенційні зміни можуть вплинути не лише на бренд Volkswagen, а й на виробничі програми Audi та CUPRA.

Volkswagen планує скоротити 50 000 працівників

Реструктуризація торкнеться і персоналу. У компанії заявили про необхідність привести чисельність робочої сили у відповідність до економічної ситуації. Йдеться приблизно про 50 тисяч робочих місць, які можуть бути скорочені в рамках трансформації. Зміни стосуватимуться не лише виробничого персоналу, а й частини управлінських структур.

Volkswagen також планує спростити систему управління. Концерн хоче створити компактнішу структуру керівництва, чіткіше розподілити відповідальність та скоротити ланцюжки ухвалення рішень.

Концерн продасть частину непрофільного бізнесу

Volkswagen Group переглядає не лише модельний ряд і виробничі потужності. Компанія також оцінює власний портфель бізнесів та активів. Приблизно третину напрямів, які концерн відносить до "нестратегічної діяльності", планують продати або переорієнтувати. Надалі Volkswagen хоче зосередитися на компаніях і бізнесах, які мають чіткий стратегічний та фінансовий внесок в основну діяльність групи. Окремо переглядається портфель нерухомості. Частина активів також може бути продана.

Volkswagen ставить за мету 9 млн автомобілів на рік

Попри масштаб скорочень, стратегія Volkswagen передбачає не зменшення концерну як такого, а концентрацію ресурсів на найбільш прибуткових та перспективних напрямках. Група планує вийти на обсяг продажів близько 9 млн автомобілів на рік.

Бренд SEAT незабаром можуть закрити

Це може призвести і до подальшого перегляду модельних програм окремих брендів. Зокрема, раніше з'являлися повідомлення про можливе припинення виробництва та ліквідацію бренду SEAT.

Volkswagen інвестує мільярди у трансформацію

Генеральний директор Volkswagen Group Олівер Блум заявив, що наглядова рада одноголосно підтримала представлений Виконавчою радою план.