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WhatsApp выпускает официальное приложение для Android Auto и CarPlay

Популярный мессенджер WhatsApp получил полноценное официальное приложение для автомобильных платформ Android Auto и CarPlay. Ранее сервис был доступен в автомобилях только через базовую интеграцию с голосовыми помощниками Google Assistant и Siri, что позволяло зачитывать вслух входящие сообщения или диктовать ответы, однако не предоставляло полноценного пользовательского интерфейса.
WhatsApp выпустил официальное приложение для Android Auto и CarPlay

ФОТО: Autoevolution|

WhatsApp стал доступен в Apple CarPlay и Android Auto

Данила Северенчук
logo23 июля, 16:20
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WhatsApp, принадлежащий Meta, разработал специальное программное обеспечение, чтобы расширить функционал мессенджера во время вождения. Теперь водители могут не только прослушивать сообщения и отвечать на них, но и совершать звонки, просматривать историю вызовов и оперативно связываться с выбранными контактами непосредственно с экрана мультимедийной системы, пишет Autoevolution.

Особенности интерфейса и голосовое управление

Новое приложение WhatsApp для Android Auto и CarPlay получило упрощенный и безопасный для вождения интерфейс. Все функции распределены по вкладкам:

  • Список бесед: позволяет просматривать текущие чаты и прослушивать входящие сообщения без использования рук;
  • История звонков: позволяет просматривать последние звонки и инициировать новый звонок в несколько касаний с выводом звука на динамики автомобиля;
  • Избранные контакты: отображает список приоритетных собеседников для быстрой отправки сообщений или совершения телефонного звонка.

Из соображений безопасности дорожного движения экранная клавиатура для ввода текста отсутствует. Все операции по написанию сообщений и управлению чатами реализованы с помощью голосовых команд.

Как получить обновление

  • Для активации нового автомобильного интерфейса пользователям не нужно загружать отдельные приложения.
  • Достаточно обновить мессенджер WhatsApp до последней версии в магазине Google Play Store для устройств на Android или в App Store для iPhone.
  • После обновления и подключения смартфона к автомобильной мультимедийной системе значок нового приложения WhatsApp автоматически появится на главном экране Android Auto или CarPlay.

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