WhatsApp выпускает официальное приложение для Android Auto и CarPlay

ФОТО: Autoevolution|
WhatsApp стал доступен в Apple CarPlay и Android Auto
WhatsApp, принадлежащий Meta, разработал специальное программное обеспечение, чтобы расширить функционал мессенджера во время вождения. Теперь водители могут не только прослушивать сообщения и отвечать на них, но и совершать звонки, просматривать историю вызовов и оперативно связываться с выбранными контактами непосредственно с экрана мультимедийной системы, пишет Autoevolution.
Особенности интерфейса и голосовое управление
Новое приложение WhatsApp для Android Auto и CarPlay получило упрощенный и безопасный для вождения интерфейс. Все функции распределены по вкладкам:
- Список бесед: позволяет просматривать текущие чаты и прослушивать входящие сообщения без использования рук;
- История звонков: позволяет просматривать последние звонки и инициировать новый звонок в несколько касаний с выводом звука на динамики автомобиля;
- Избранные контакты: отображает список приоритетных собеседников для быстрой отправки сообщений или совершения телефонного звонка.
Из соображений безопасности дорожного движения экранная клавиатура для ввода текста отсутствует. Все операции по написанию сообщений и управлению чатами реализованы с помощью голосовых команд.
Как получить обновление
- Для активации нового автомобильного интерфейса пользователям не нужно загружать отдельные приложения.
- Достаточно обновить мессенджер WhatsApp до последней версии в магазине Google Play Store для устройств на Android или в App Store для iPhone.
- После обновления и подключения смартфона к автомобильной мультимедийной системе значок нового приложения WhatsApp автоматически появится на главном экране Android Auto или CarPlay.