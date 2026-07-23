WhatsApp выпускает официальное приложение для Android Auto и CarPlay

WhatsApp, принадлежащий Meta, разработал специальное программное обеспечение, чтобы расширить функционал мессенджера во время вождения. Теперь водители могут не только прослушивать сообщения и отвечать на них, но и совершать звонки, просматривать историю вызовов и оперативно связываться с выбранными контактами непосредственно с экрана мультимедийной системы, пишет Autoevolution.

Особенности интерфейса и голосовое управление

Новое приложение WhatsApp для Android Auto и CarPlay получило упрощенный и безопасный для вождения интерфейс. Все функции распределены по вкладкам:

Список бесед : позволяет просматривать текущие чаты и прослушивать входящие сообщения без использования рук;

: позволяет просматривать текущие чаты и прослушивать входящие сообщения без использования рук; История звонков: позволяет просматривать последние звонки и инициировать новый звонок в несколько касаний с выводом звука на динамики автомобиля;

позволяет просматривать последние звонки и инициировать новый звонок в несколько касаний с выводом звука на динамики автомобиля; Избранные контакты: отображает список приоритетных собеседников для быстрой отправки сообщений или совершения телефонного звонка.

Из соображений безопасности дорожного движения экранная клавиатура для ввода текста отсутствует. Все операции по написанию сообщений и управлению чатами реализованы с помощью голосовых команд.

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